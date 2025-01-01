У багатьох містах оголосили план "Килим". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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У низці російських областей лунають вибухи
Аеропорт Саранська закритий на зліт та посадку літаків. Кажуть, що місту загрожують БпЛА.
Однак, не лише єдиним Саранськом минулося. Росавіація також ввела план "Килим" у ще кількох містах Росії – Пензі, Калузі та Саратові.
Під атакою, схоже, й Орловська область. Кажуть, що там "певео" нібито збила БпЛА.
"Пошкоджень чи постраждалих немає, на місці події відповідні перевірки проводять оперативні служби", – традиційним формулюванням прозвітувала місцева влада.
Не спиться мешканцям і Ростовської області. Там щось "спалахує" і вибухає.
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Стверджують, що в області збивають БпЛА. Ймовірно, "певео" працює поблизу аеропортів у Міллерово та Тарасовському.
Вибухи також чули у Таганрозі. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, там уже є прильоти поблизу військового аеропорту біля селищ Новобєсєргєнєвка та Пєтрушино. Є щонайменше два влучання "на землі", а загалом місцеві чули мінімум 5 вибухів.
Що може бути під атакою БпЛА у Росії / Фото Петра Андрющенка