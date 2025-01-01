Во многих городах объявили план "Ковер". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В ряде российских областей раздаются взрывы

Аэропорт Саранска закрыт на взлет и посадку самолетов. Говорят, что городу угрожают БпЛА.

Однако, не только единственным Саранском прошло. Росавиация также ввела план "Ковер" в еще нескольких городах России – Пензе, Калуге и Саратове.

Под атакой, похоже, и Орловская область. Говорят, что там "певео" якобы сбила БпЛА.

"Повреждений или пострадавших нет, на месте происшествия соответствующие проверки проводят оперативные службы", – традиционной формулировкой отчиталась местная власть.

Не спится жителям и Ростовской области. Там что-то "вспыхивает" и взрывается.

Вспышки на Ростовщине: смотрите видео

Утверждают, что в области сбивают БпЛА. Вероятно, "певео" работает вблизи аэропортов в Миллерово и Тарасовском.

Взрывы также слышали в Таганроге. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, там уже есть прилеты вблизи военного аэропорта возле поселков Новобезергеневка и Петрушино. Есть по меньшей мере два попадания "на земле", а в целом местные слышали минимум 5 взрывов.

Что может быть под атакой БпЛА в России / Фото Петра Андрющенко