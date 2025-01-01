На что способен новый украинский ОТРК для 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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ОТРК "Сапсан"

В обращении Президента Украины в новогоднюю ночь впервые показали работу оперативно-тактического ракетного комплекса украинского производства "Сапсан".

Работа над этой разработкой велась в течение 20 лет, останавливалась, восстанавливалась и тому подобное.

Этот проект дает возможность накрыть Кремль и Рублевку: два основных центра принятия решений сразу же за несколько десятков минут, если бы он заработал в полном объеме и мы имели несколько сотен ракет для выполнения этой задачи,

– отметил военный аналитик.

"Сапсан" может работать с баллистическими ракетами, имеющими значительное преимущество над крылатыми. Траектория их поражения цели может быть даже вертикальной, именно это позволяет использованием одновременно нескольких ракет полностью уничтожать большой военный объект.

По словам Свитана, этот ракетный комплекс может работать на расстояние 300-500 километров, в некоторых модификациях до 700 километров.

"Сможем выжигать все до "Энгельса", до Волги, однако первая и основная цель – Москва", – подчеркнул Свитан.

Бои в Курской области

Опасно россиянам было на Курщине. Российские источники написали, что в результате украинской атаки ракетами Storm Shadow на военный объект во Льгове погибло 8 оккупантов, 22 ранены.

Свитан предположил, что отработало примерно 8 западных ракет именно по бункеру руководящего состава российской армии.

Интересно, что недавно ракеты накрывали штаб 810-й бригады российской морской пехоты.

Эта работа по тылам не позволяет достаточно серьезной российской группировке на Курщине развернуться и вытеснить оттуда ВСУ,

– пояснил военный эксперт.

В последние дни на Курщине успехи были и у наземных войск Украины, а именно у подразделений ССО. Им удалось зайти в село Кругленькое, которое, вероятно, россияне защищали вместе с северокорейскими солдатами.