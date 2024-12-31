Об атаке ракетами Storm Shadow на военный объект сообщают российские СМИ в телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки по Льгову

Россияне утверждают, что Льгов Курской области атаковали по меньшей мере 6 ракет Storm Shadow. В результате попадания 8 российских военнослужащих погибли на месте, еще 22 попали в больницу.

Одна из ракет якобы упала во двор жилого восьмиквартирного двухэтажного дома, не сдетонировав. Ее уничтожили сегодня, 31 декабря. Также за медицинской помощью обратилась одна гражданская, которая отказалась от госпитализации.

Из-за обстрела пострадали две линии электропередачи. Временно отключено газоснабжение в поврежденном доме.

Кроме того, в результате обстрела произошло незначительное возгорание двух других зданий.

Ранее 24 Канал публиковал видео взрывов во Льгове вечером 30 декабря. На кадрах видно огненное облако и столб дыма, поднявшиеся на месте удара.

Накануне, 25 декабря, Силы обороны нанесли удар по российскому командному пункту в городе Льгов Курской области. В результате атаки, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 российских военных.