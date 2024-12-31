Про атаку ракетами Storm Shadow на військовий об'єкт повідомляють російські ЗМІ в телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки по Льгову

Росіяни стверджують, що Льгов Курської області атакували щонайменше 6 ракет Storm Shadow. Унаслідок влучання 8 російських військовослужбовців загинули на місці, ще 22 потрапили до лікарні.

Одна з ракет буцімто впала у двір житлового восьмиквартирного двоповерхового будинку, не здетонувавши. Її знищили сьогодні, 31 грудня. Також за медичною допомогою звернулася одна цивільна, яка відмовилася від госпіталізації.

Через обстріл постраждали дві лінії електропередачі. Тимчасово відключено газопостачання у пошкодженому будинку.

Крім того, внаслідок обстрілу сталося незначне загоряння двох інших будівель.

Раніше 24 Канал публікував відео вибухів у Льгові увечері 30 грудня. На кадрах видно вогняну хмару та стовп диму, що піднялися на місці удару.

Напередодні, 25 грудня, Сили оборони завдали удару по російському командному пункту в місті Льгов Курської області. Унаслідок атаки, імовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 російських військових.