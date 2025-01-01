На що здатний новий український ОТРК для 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також Точно буде кращим за 2024: Буданов поділився своїми прогнозами на 2025 рік

ОТРК "Сапсан"

У зверненні Президента України в новорічну ніч вперше показали роботу оперативно-тактичного ракетного комплексу українського виробництва "Сапсан".

Робота над цією розробкою велася протягом 20 років, зупинялася, відновлювалася тощо.

Цей проєкт дає можливість накрити Кремль і Рубльовку: два основних центри ухвалення рішень одразу ж за кілька десятків хвилин, якби він запрацював у повному обсязі і ми мали кілька сотень ракет для виконання цього завдання,

– зауважив військовий аналітик.

"Сапсан" може працювати з балістичними ракетами, що мають значну перевагу над крилатими. Траєкторія їхнього ураження цілі може бути навіть вертикальною, саме це дозволяє використанням одночасно кількох ракет повністю знищувати великий воєнний об'єкт.

За словами Світана, цей ракетний комплекс може працювати на відстань 300-500 кілометрів, у деяких модифікаціях до 700 кілометрів.

"Зможемо випалювати все до "Енгельсу", до Волги, однак перша і основна ціль – Москва", – підкреслив Світан.

Бої в Курщині

Вибухово росіянам було на Курщині. Російські джерела написали, що в результаті української атаки ракетами Storm Shadow по воєнному об'єкту у Льгові загинуло 8 окупантів, 22 поранено.

Світан припустив, що відпрацювало приблизно 8 західних ракет саме по бункеру керівного складу російської армії.

Цікаво, нещодавно ракети накривали штаб 810-ої бригади російської морської піхоти.

Ця робота по тилах не дозволяє достатньо серйозному російському угрупуванню на Курщині розвернутися і витиснути звідти ЗСУ,

– пояснив військовий експерт.

Останніми днями на Курщині успіхи були і в наземних військ України, а саме в підрозділів ССО. Їм вдалося зайти в село Кругленьке, яке, імовірно, росіяни захищали разом з північнокорейськими солдатами.