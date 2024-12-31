Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение Сил специальных операции ВСУ.

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Рейнджеры провели наступление в Курской области

Военные 6-го полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, выполняющих задачи в Курской области, смогли провести успешное наступление и зайти на позиции россиян в одном из населенных пунктов области.



ВСУ провели наступление в Курской области / Скриншот 24 Канала

До этого по территории работала украинская артиллерия. Впоследствии воины ССО зашли в село, отбили его и провели зачистку в рамках специальных действий в этом районе.

Оказалось, что эту деревню русские держали с войсками Северной Кореи. Враги были уничтожены.



ВСУ провели бой и зачистили село / Скриншот 24 Канала

Свою успешную работу рейнджеры снимали на видео.



ВСУ успешно заняли одно из сел в Курской области / Скриншот 24 Канала

Для чего Украина проводит Курскую операцию

В Центре исследований армии отметили, что Курская операция может помочь Украине бороться с врагами, но вряд ли приблизит конец войны. Бои в этом направлении имеют тактические и оперативные задачи. К тому же пребывание ВСУ на территории России создало определенный прецедент.

Стратегическое значение Курской операции сохранится, даже если Украина будет вынуждена перебросить военных отсюда на другие направления фронта.