Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что в маневровой войне участвует не только пехота. Для этого нужна мобильность, которая обеспечивается техникой.

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Враг увеличит использование техники

Сейчас мы видим, что погодные условия ухудшаются, а проходимость становится все труднее. Поэтому россияне начнут чаще использовать технику. Зато привлечение к боевым действиям колесных средств снизится.

"Они начнут применять тяжелую технику, те же БМП или танки. Это означает, что для украинских военных снова откроются возможности уничтожать колонны или просто отдельные единицы бронетехники противника", – подчеркнул Михаил Самусь.

Связана ли Курская операция и завершение войны

"Сама по себе Курская операция не приблизит окончание войны. Это очевидно. Она имеет свои тактические и оперативные задачи. Конечно, есть и стратегическая – создать прецедент, когда украинская армия начала действовать на территории России", – подчеркнул Самусь.

Но если говорить о прямом влиянии на боевые действия и сколько операция может длиться – все это будет зависеть от реакции России и от задач, которые имеет украинская армия.

Например, можно предположить, что эта операция не является лишь одним прецедентом. Ведь вести наступательные операции можно не только на северо-восточном фронте, которым является Курск, а также и на Юге. Если это есть в планах Украины, тогда прорыв на Курщине может превратиться в очень долгую историю.

Россияне будут вынуждены перебрасывать свои резервы, сначала концентрировать больше резервов в Курской области, а если начнутся другие операции ВСУ, тогда и в других районах,

– предположил Михаил Самусь.

С другой стороны, если Украине понадобятся резервы, чтобы расширить или усилить наступление на определенном направлении, тогда Курская операция потеряет свой тактический или оперативный смысл. Впрочем стратегического не потеряет никогда, ведь эта задача выполнена.