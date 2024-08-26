Куда целились россияне

Как рассказал 24 Каналу энергетический эксперт Юрий Корольчук, в основном большинство ударов во время сегодняшней атаки произошли по подстанциям "Укрэнерго". Это усугубляет проблему с энергетикой зимой.

Читайте также Перебои в энергосистеме Молдовы: последствия массированного удара России по Украине

И к ситуации, которая сложилась в марте и апреле этого года, когда наносились удары по тепловым электростанциям, добавляется еще и проблема ослабления подстанций.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Ранее состояние подстанций где-то по ремонту и возможностях в 2021 году и в начале 2022 года было на уровне 80%. То сейчас, без последних попаданий, это лишь 70%. То есть была возможность обеспечивать 2/3 работы подстанций.

Корольчук добавляет, что после первых обстрелов по энергообъектам Украины в октябре 2022 года украинская энергосистема начала видоизменяться. Сейчас россияне атакуют, условно говоря, уже "новую" украинскую энергосистему, заново ее деформируя.

В разговоре с 24 Каналом специалист в сфере жилищно-коммунальных услуг Олег Попенко также отмечает, что сегодняшняя российская массированная атака поразила в первую очередь распределительную систему "Укрэнерго".

Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Сейчас данных, насколько сильные повреждения, нет и о них никто не скажет, однако важно отмечать, что на этом враг точно не остановится. Обстрелы будут продолжаться с определенными временными отрезками. И мы должны быть к этому готовы.

Состояние энергосистемы после последних попаданий

Как сообщил советник премьер-министра Юрий Бойко во время брифинга в медиацентре Украины, во время атаки врага 26 августа были ограничения по выдаче мощности с электростанций. Речь идет и об атомных.

Юрий Бойко Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Были нюансы, связанные с ограничением выдачи мощности, в частности, с атомных станций. Одним из последствий этого является то, что свет есть не у всех.

Обратите внимание! Предварительный анализ ракетно-дроновой атаки и количества средств поражения свидетельствует о том, что атака 26 августа была одна из самых массированных атак россиян. Поэтому практически во всей Украине аварийные отключения.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Ждать ли массовых отключений света

По словам Олега Попенко, отключения света вследствие утренней атаки на энергосистему не должны быть долговременными.

Украинская энергосистема все-таки уже прошла определенную адаптацию к российским обстрелам. Энергетики знают наши слабые места. Отключения, конечно, что будут, но только определенное время, пока не произойдет восстановление и ремонт оборудования,

– говорит эксперт.

Корольчук также отмечает, что после этой атаки не факт, будут ли массовые отключения света для населения.

Потребление пока падает. Вероятно, что в течение недели, когда будут проходить ремонтные работы, мы увидим, что именно враг повредил и какое оборудование для этого нужно. Соответственно, именно в этот период могут не покрывать все потребление электроэнергии страны,

– добавляет он.

Прогнозы на зиму

Не секрет, что зимой Украину ждет большой дефицит электроэнергии в связи ростом потребления.

Речь идет о периоде с декабря по январь этого года, когда и ожидаются долговременные отключения света,

– резюмирует Попенко.

Впрочем, ситуация с электроэнергией будет зависеть в комплексе от многих других вопросов, в частности погодных условий, будущих обстрелов и тому подобное. Именно это будет влиять на то, сколько украинцы будут сидеть без света.

Тариф на свет все еще слишком низкий

Как рассказал эксперт в области энергетики Станислав Игнатьев, нынешний тариф на свет для населения, даже после повышения, не соответствует рыночному тарифу.

Напоминаем! С 1 июня в Украине повысили тариф на свет с 2,64 гривны за киловатт до 4,32 гривны за киловатт.

Станислав Игнатьев Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation На сегодня оптовая цена на рынке электроэнергии составляет около 6,6 гривны за киловатт без НДС. А к этой стоимости еще потом добавляется тариф на передачу и распределение электричества, а также НДС. Поэтому здесь тариф существенно выше тарифа для населения.

Кроме того, несмотря на то, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" покрывают такую разницу в цене, конечный потребитель платит ее в единице продукции или услуги, которые покупает.