Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 9 ноября, следовательно, вопрос отсрочек, обновления данных и штрафов остается актуальным. Кроме того, начинается учебный год, и вопрос воинского учета важен как для студентов, так и для абитуриентов.

По новым правилам, повестки будут формироваться также через электронный реестр и печататься. Их можно будет проверить через приложение "Резерв+".

24 Канал собрал актуальную информацию о мобилизации, отсрочках и повестках в сентябре.

Учет для абитуриентов: надо ли обращаться в ТЦК

С началом учебного года некоторые абитуриенты переезжают в другие города, чтобы поступить в вуз. Нужно ли обращаться в ТЦК в случае переезда, объяснил начальник отдела воинского учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки Любомир Хомицкий.

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Такого требования у нас нет. Да, есть правила воинского учета, которые требуют находиться на воинском учете там, где зарегистрировано, задекларировано место жительства в территориальных центрах. То есть, если человек будет декларировать свое место пребывания, например, как внутренне перемещенное лицо на другой территории, то тогда да, возникает обязанность обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на воинский учет,

– отметил Хомицкий.

Как утверждает представитель ТЦК, вопросы, касающиеся трудоустройства, обучения, предусматривают исключительно ведение воинского учета непосредственно руководителями соответствующих учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций.

Вопрос 16-летних: что будет, если не стать на учет

Все 16-летние граждане Украины мужского пола должны стать на воинский учет, невыполнение этого будет иметь определенные юридические последствия. Законодательство Украины утверждает, что 16-летние юноши должны зарегистрироваться в соответствующем ТЦК и СП.

Отсутствие юноши на учете приведет к административному штрафу, который за несовершеннолетнего должны будут оплатить родители или опекуны. Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств дела.



В то же время отсутствие взятия на воинский учет в 16 лет не создает немедленных препятствий для выезда за пределы страны. Однако после достижения совершеннолетия ситуация меняется.

Чтобы встать на учет, надо обратиться в местный ТЦК и СП и пройти медицинский осмотр.

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16 августа Кабмин утвердил постановление, согласно которому часть граждан будут автоматически ставить на воинский учет при оформлении паспорта. Это касается мужчин в возрасте от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт – их автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК.

Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом и оформляет себе паспорт в официальных украинских представительствах.

Новые правила отсрочки и что будет с аспирантами

В августе Верховная Рада поддержала в целом законопроект с новыми правилами отсрочки. Мужчины, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне, получат отсрочку.



За законопроект проголосовало 310 народных депутатов.

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Раньше нельзя было мобилизовать мужчин, у которых погиб или пропал без вести на войне полнородный член семьи. Но мобилизовать могли тех, у кого погибли или пропали неполнородные (от другого брака) братья или сестра. Отныне этот вопрос урегулирован.

Поэтому права на отсрочку пока не имеют такие категории:

студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории;

мужчины, которые при повторной ВВК были признаны здоровыми (военнообязанные, которые получили свидетельства о I и II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медосмотр).