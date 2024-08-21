Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он также назвал количество депутатов, которые поддержали этот законопроект.

Смотрите также В "Оберег" автоматически будут вносить данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК

Право на отсрочку получит еще одна категория мужчин

Верховная Рада проголосовала и поддержала в целом законопроект №11391. Поэтому, военнообязанные мужчины, чьи неполнородные брат/сестра погибли или пропали без вести на войне, смогут получить отсрочку от мобилизации.

За соответствующий законопроект проголосовало 310 народных депутатов.