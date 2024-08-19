Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Решение Комитета единогласно поддержали.

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Какое новое основание для отсрочки может появиться

Если будет принято соответствующее решение, то отсрочку от мобилизации смогут получить те военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Однако при обсуждении этого вопроса звучали достаточно критические и, как по мне, аргументированные замечания и пожелания к обоснованности инициатив, которые отстаивают МО и ГШ на Комитете,

– сообщил председатель Комитета.

Он добавил, что члены Комитета уже настаивали на внесении этой нормы в закон.

"Однако тогда, по требованию представителей Министерства обороны, она была отклонена, - и вот после четырех месяцев мы снова вынуждены возвращаться к этому вопросу и теперь уже при полной поддержке МО", – рассказал Завитневич.