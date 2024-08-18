У законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 18 мая 2024 года прописано, какие категории лиц имеют право на отсрочку, пишет 24 Канал.
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Кто имеет право на отсрочку
Согласно новому закону о мобилизации, призыву на военную службу не подлежат те, кто получает дневную или дуальную форму образования:
- профессиональное
- профессионально-техническое
- профессиональное предвысшее
- высшее.
Однако отсрочку получают только те, кто получает уровень образования выше полученного предыдущего. Также отсрочку имеют те студенты, которые учатся в докторантуре и интернатуре.
Кстати, в министерстве проанализировали количество студентов старше 25 лет, которые учились до военного положения и после. У Министерстве образования и науки Украины заявили, что ориентировочно 200 тысяч мужчин мобилизационного возраста поступают в вузы для фиктивного обучения.
Мужчины учатся на разных уровнях образования: бакалавриат, магистратуру, даже получают профессиональное предвысшее образование.