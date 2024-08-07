Соответствующую гипотезу выдвинул министр образования и науки Оксен Лисовой. Он добавил, что министерство фокусирует свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в учреждениях высшего образования.

Читайте также Какова средняя цена года обучения на бакалавриате в разных вузах Украины

Сколько мужчин поступают в университеты

По словам Лисового, Государственная служба качества образования провела проверки в ряде учебных заведений различных форм собственности, уровней и регионов – от Киевских до региональных, от частных до государственных и коммунальных, малых и больших.

Мы выявили определенную гипотезу. По этой гипотезе мы можем оценивать, что по количеству мужчин 25+ и количества такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 000 мужчин поступает в высшие учебные заведения на разные уровни: бакалавриат, магистратуру, даже профессиональное предвысшее образование, хотя фокус был на бакалавриат, магистратуру и далее на аспирантуру,

– сказал министр.

Эта проблема привлекла внимание МОН, и было проведено не одно совещание на уровне премьер-министра и Офиса президента. К совещанию, которое проводилось председателями областных военных администраций, также были привлечены ректоры и представители учебных заведений.

Сейчас база данных нам даст общие показатели, и мы еще раз проанализируем те аномалии, которые обнаружим. Здесь есть несколько негативных аспектов,

– отметил Оксен Лисовой.

К слову, ранее стало известно, что аспиранты, которые учатся на контрактной форме и поступили в 2022 – 23 годах, будут проходить обязательную проверку знаний.