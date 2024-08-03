В таблице ниже те, кто намерен поступать на контрактную форму, могут найти актуальные сведения о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов).

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Сколько стоит обучение на бакалавриате в ЗВО

Информацию подали по таким видам конкурсных предложений:

Данные о стоимости обучения получены информационной системой Вступ.ОСВИТА.UA из Единой государственной базы по вопросам образования по договору с ГП "Инфоресурс" по состоянию на 10 июля 2024 года.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ БАКАЛАВРА