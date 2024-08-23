Тариф на воду в Украине
В сентябре не планируется увеличение тарифов на воду. Однако в июне для некоторых цены все же выросли.
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Так произошло, потому что некоторые общины самостоятельно поднимают себе цены. Больше всего изменилась стоимость водоснабжения ЧАО "Энергоресурсы" – 53,39 гривны за кубометр.
Для других компаний цены выросли так:
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны за кубометр;
- Черновцыводоканал – 23,86 гривны;
- КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;
- Днепроводоканал – 23,92 гривны;
- Львовводоканал – 20,04 гривны;
- Киевводоканал – 21,42 гривны;
- Харьковводоканал – 22,87 гривны;
- Черкассыводоканал – 20,19 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;
- Житомирводоканал – 32,77 гривны.
А вот стоимость водоотведения больше всего выросла в КП "Облводоканал" – до 41,30 гривны за кубометр.