Кого из пенсионеров не могут мобилизовать
Впрочем, есть лица, которые вышли на пенсию раньше предельного возраста. Поэтому если пенсионер соответствует требованиям по возрасту и состоянию здоровья, его пенсионный статус не освобождает его от мобилизации.
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Стоит отметить, что на учете находятся все военные пенсионеры. Такие военнослужащие могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на соответствующую должность, согласно своему воинскому званию.
Впрочем, мобилизации не подлежат следующие лица пенсионного возраста:
- пенсионеры в возрасте от 60 лет;
- пенсионеры с инвалидностью;
- пенсионеры, которые ухаживают за лицами с инвалидностью;
- лица, которые вышли на пенсию до достижения пенсионного возраста из-за заболевания, позволяющие избежать мобилизации.