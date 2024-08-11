Кого из пенсионеров не могут мобилизовать

Впрочем, есть лица, которые вышли на пенсию раньше предельного возраста. Поэтому если пенсионер соответствует требованиям по возрасту и состоянию здоровья, его пенсионный статус не освобождает его от мобилизации.

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Стоит отметить, что на учете находятся все военные пенсионеры. Такие военнослужащие могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на соответствующую должность, согласно своему воинскому званию.

Обратите внимание! Речь идет о тех лицах, которые ушли на пенсию после службы в Министерстве обороны, Нацполиции и тому подобное.

Впрочем, мобилизации не подлежат следующие лица пенсионного возраста: