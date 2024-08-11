Кого з пенсіонерів не можуть мобілізувати

Втім, є особи, які вийшли на пенсію раніше граничного віку. Тому якщо пенсіонер відповідає вимогам за віком та станом здоров'я, його пенсійний статус не звільняє його від мобілізації.

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Варто зазначити, що на обліку знаходяться усі військові пенсіонери. Такі військовослужбовці можуть бути призвані на службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на відповідну посаду, згідно зі своїм військовим званням.

Зауважте! Йдеться про тих осіб, які пішли на пенсію після служби у Міністерстві оборони, Нацполіції тощо.

Втім, мобілізації не підлягають наступні особи пенсійного віку: