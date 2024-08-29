Война поставила Украину перед вызовом балансировать потребности обороны, экономики и развития человеческого капитала. В попытках оптимально распределить людей между войском и тылом Украина использует систему отсрочек для военнообязанных.

Сейчас бронирование военнообязанных активно обсуждают из-за необходимости обеспечить потребности обороны и экономики. Потребность в дополнительных средствах и мобилизация критических работников влияют на развитие этой дискуссии. Так, на 400 – 500 тысяч новых мобилизованных по словам председателя бюджетного комитета Роксоланы Пидласой нужно 322 миллиарда гривен дополнительных расходов на одежду, обучение, питание и денежное обеспечение (без учета расходов на оружие и технику).

В течение последних 2,5 года растет количество профессий и категорий работников, которые подлежат бронированию. В частности, 19 августа заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил о том, что на тот момент было забронировано от мобилизации около 930 тысяч военнообязанных. По его же прогнозам, за неделю это количество должно было бы пересечь границу в 1 миллион. В то же время 14 августа глава Министерства экономики Юлия Свириденко заявляла по 770 тысяч забронированных.

Каковы трудности экономического бронирования, какие существуют пути для их преодоления и как менялись подходы к системе отсрочек с начала полномасштабного нападения России – в материале для 24 Канала рассказывает Олег Иванов из VoxCheck.

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Проблема экономического бронирования

По прогнозам авторов законодательных инициатив, от экономического бронирования бюджет дополнительно будет получать ежегодно 200 миллиардов гривен. Для того чтобы получить такую сумму поступлений, нужно забронировать более 800 тысяч человек, которые ежемесячно будут платить 20 400 гривен военного сбора. В то же время нардеп Дмитрий Наталуха отмечает, что сейчас мобилизационный резерв Украины составляет 5 – 6 миллионов человек.

Зато при условии справедливой и равномерной мобилизации 500 тысяч человек из мобилизационного ресурса в 5 миллионов мужчин (то есть нужно мобилизовать 10%) в армию попали бы 100 тысяч мужчин из 1 миллиона мужчин, которые зарабатывают более 20 тысяч гривен. Именно они являются наиболее вероятными кандидатами на бронирование. Если бы эти 100 тысяч человек захотели себя забронировать, поступления в государственный бюджет от повышенного военного сбора составили бы 24,5 миллиарда гривен или лишь 7,5% от ежегодной потребности по финансированию мобилизации 400 – 500 тысяч человек, упомянутых выше.

По нашему мнению, бронирование миллиона украинцев (особенно, если это будут те же люди, что уже забронированы и платят налоги) даст ограниченный финансовый эффект, однако негативно повлияет на общественные настроения и потенциал Сил обороны. В частности это может затруднить мобилизацию и ухудшить доступ войска к наиболее квалифицированным кадрам и вызвать несколько потенциальных линий для общественного раскола.

С 2022 по 2024 год система бронирования военнообязанных в Украине претерпела значительные изменения. Это было вызвано потребностями войны и экономики. Сначала бронирование охватывало преимущественно государственных служащих, работников правоохранительных органов и сил безопасности, а также предприятий, которые выполняли военные заказы. Новые проблемы и вызовы, в частности обстрелы энергетических объектов и нехватка людей в транспортной отрасли, требовали от власти изменений в подходах по определению экономической важности предприятий и расширения категорий работников, подлежащих бронированию. В частности к ним добавили работников энергетической сферы, агропромышленного комплекса или логистических предприятий.

В 2024 году в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов об экономическом бронировании. Согласно им, забронировать можно будет не только работников определенных законодательством категорий, но и тех, кто платит значительные налоги. Такие нововведения должны помочь увеличить бюджетные поступления в военное время, однако в то же время несут значительные риски.

Кого можно было забронировать в начале вторжения

Основной закон, определяющий возможность бронирования военнообязанных, – это закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

С начала широкомасштабного вторжения и в течение 2022 года он определял категории работников, которые не подлежат призыву по мобилизации. К ним в 2022 году принадлежали народные депутаты, правоохранители, служащие сектора безопасности и обороны. Кроме них, по закону бронированию подлежали работники органов государственной и местной власти, а также учреждений, имеющих мобилизационные задачи. Согласно правительственному Порядку, который действовал в 2022 году, такие организации должны были подать согласованные Минобороны списки в Министерство экономики, которое принимало окончательное решение о бронировании каждого человека на срок до 6 месяцев с возможностью продления "брони" еще на 2 месяца (это можно было делать несколько раз) при условии обоснованного представления от органов власти.

Согласование происходило по собственному усмотрению министерств, без определения количества забронированных. Поэтому возник вопрос обоснованности выбора предприятий для бронирования. В ответ на такие упреки правительство решило формализовать критерии получения предприятиями статуса критических и разрешения бронировать 50% персонала для них.

Как изменилось бронирование в 2023 году

С начала 2023 года начали действовать изменения в этот закон, которыми к органам власти и предприятиям, выполняющим мобилизационные заказы, добавили предприятия, которые производят товары и предоставляют услуги для нужд Вооруженных Сил Украины, и предприятия, которые являются критически важными для экономики и жизнедеятельности населения.

Согласно обновленному закону, в январе 2023 года правительство внесло изменения и в порядок бронирования военнообязанных в течение войны (постановление Кабмина №76). По ним, списки должен был согласовывать Генштаб ВСУ (для военнообязанных, которые находятся на воинском учете в Службе безопасности Украины и Службе внешней разведки, списки согласовывают соответственно СБУ и СВРУ). Решение об окончательных списках, как и в 2022 году, принимало Министерство экономики. Тогда же правительство разработало критерии, которые и сейчас действуют, трем из которых должны соответствовать предприятия для признания их критически важными. Это дает им право на бронирование 50%, а в случае обоснованной необходимости и более, военнообязанных работников. Критерии следующие:

предприятие включено в перечень объектов стратегического значения для экономики и безопасности государства;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики (критерии отнесения предприятий к критически важным определяют государственные органы своими приказами – например, Минобороны, Минэкономики, Минагро, Министерство культуры, Министерство развития общин) или удовлетворяет потребности территориальной общины (это определяет местная власть).

предприятие является резидентом Дия.City;

предприятие не имеет задолженности по уплате единого взноса на социальное страхование;

общая сумма платежей в бюджет в течение календарного года превышает эквивалент 1,5 миллиона евро (согласно курсу НБУ по состоянию на начало 2023 года – 58,5 миллиона гривен, на июль 2024 года – 66 миллионов);

сумма доходов в иностранной валюте за отчетный год превышает эквивалент 32 миллиона евро (по состоянию на январь 2023 года – 1,25 миллиарда гривен, на июль 2024 – 1,4 миллиарда);

размер средней зарплаты работников – не ниже средней зарплаты в регионе за последний квартал 2021 года (от 12.2 до 22.8 тысячи гривен в зависимости от региона).

Для получения статуса критически важного предприятие должно обратиться к указанному в законе органу власти: подать заявление и документы, подтверждающие его соответствие критериям. По результатам рассмотрения заявления орган власти принимает решение о (не)соответствии предприятия критериям и признает его критически важным или отказывает в этом. Решение должно содержать обоснование. Копию решения о соответствии предприятия критериям направляют в Минэкономики и Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службы внешней разведки). Предприятие обязано подтверждать статус критически важного не реже, чем один раз в год, подавая соответствующее заявление с подтверждающими документами.

Предприятиям отрасли энергетики, здравоохранения, ветеринарной медицины, образования, медиа, жилищно-коммунального хозяйства и ряда других достаточно соответствовать двум из вышеупомянутых критериев.

Такую процедуру придется проходить не всем. В начале 2023 года "автоматически" (без выполнения вышеупомянутых критериев) к критически важным организациям добавили "международников": дипломатические представительства Украины за рубежом, учреждения ООН, представительства других международных организаций, донорские организации, а также украинские и зарубежные организации гражданского общества, которые реализуют в Украине гуманитарные проекты за средства международных партнеров согласно перечню, утвержденному МИД или Секретариатом Кабмина.

Для "энергетиков" и "международников", в отличие от других предприятий и организаций, квота в 50% не действует, они могут забронировать любое количество работников.

В 2023 году были полностью (дополнительно к квоте в 50%) забронированы руководители, их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений министерств и органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю Украину, а также позволили бронировать работников патронатных служб министерств.

К работникам сектора безопасности и обороны, которые с 2022 года не подлежат призыву, добавили работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сейчас работает бронирование работников

Начиная с июня 2024 года списки забронированных снова согласовывает Минобороны (СБУ, СВРУ), а не Генштаб, а утверждает, как и раньше, Минэкономики.

В апреле 2024 года на законодательном уровне существенно изменился перечень тех, кто не подлежит призыву по профессиональному признаку. К таким лицам добавили судей, Уполномоченного по правам человека, Председателя и членов Счетной палаты, дипломатов, государственных служащих, которые готовят выводы к проектам нормативных актов, обеспечивают киберзащиту и поддержку программного обеспечения в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров.

С 2024 года изменился и список организаций, работников которых можно забронировать. В частности, к критически важным (автоматически, без выполнения критериев) относятся Исследовательская служба ВРУ, учреждения, обеспечивающие деятельность Президента Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров, предприятия протезно-ортопедической отрасли (определены Минсоцполитики как критически важные). Более того, "с целью обеспечения надлежащего исполнения полномочий народных депутатов Украины может быть забронировано не более двух помощников-консультантов одного народного депутата, работающих в штате Аппарата Верховной Рады".

С мая 2024 года разрешили бронировать более 50% (при наличии обоснованной потребности) специалистов по электронным коммуникациям и цифровым сетям (провайдеры, системные администраторы) на предприятиях, признанных Минцифры критически важными. Зато из перечня служащих сектора безопасности и обороны, которые не подлежат призыву по профессии, изъяли работников Национальной полиции, НАБУ, БЭБ, ГБР и ГСЧС. Эти категории вместе с работниками прокуратуры и судебной ветви власти перенесены в перечень лиц, которые могут быть забронированы (до 50%, кроме Нацполиции и ГСЧС, которым при обоснованной необходимости разрешено бронировать большую долю работников).

По состоянию на июнь 2024 года 100% работников могут забронировать:

Предприятия топливно-энергетического комплекса.

Предприятия, обслуживающие системы жизнеобеспечения, в частности строительство и ремонт энергетического оборудования и сетей, и их подрядные организации.

Аварийно-восстановительные бригады предприятий, которые обеспечивают работу связи и интернета в период обесточиваний.

Предприятия, строящие фортификационные сооружения (перечни утверждают областные военные администрации по согласованию с Минобороны), и критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса (их определяет Минстратегпром).

Учреждения, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

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Какие есть проблемы с действующей системой бронирования

Действующая система бронирования, а точнее отнесение предприятий к критически важным при условии выполнения трех критериев из перечня выше (например, критическим может быть признано предприятие, которое платит все налоги, выплачивает зарплату не ниже средней в регионе и не имеет задолженности по уплате ЕСВ), привела к общественному резонансу из-за того, что ею пользовались предприятия с неочевидной критичностью для экономики, Вооруженных Сил и общества. В частности, основываясь на выполнении трех критериев критичности, Минэкономики забронировало работников Glovo, Visa, Favbet и некоторых других технологических компаний сроком на шесть месяцев. Но впоследствии оно было вынуждено отменить свое решение.

В то же время процесс бронирования все чаще вызывает негативную реакцию бизнеса: согласно результатам опроса Американской торговой палаты, для 80% компаний ключевым вызовом при ведении бизнеса в 2024 году является бронирование военнообязанных работников. Украинский Совет Бизнеса выразил к процедуре бронирования военнообязанных такие замечания как отсутствие автоматического продления бронирования, невозможность исправления ошибок при внесении данных в "Оберег", а также предложил ввести бронирование руководителей критически важных предприятий без учета квоты 50%. Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство и парламент разрешить бронирование без ограничений количества работников транспортной отрасли (сейчас 50%), которые непосредственно задействованы в процессе осуществления грузовых перевозок, а также разрешить индивидуальное экономическое бронирование (согласно законопроектов, которые мы обсуждаем ниже) наиболее ценных работников.

Что предлагают в Верховной Раде

Некоторые шаги по экономическому бронированию парламентарии уже осуществили: 18 июня 2024 года они приняли, а 27 июля президент подписал закон о так называемом "Клубе белого бизнеса". Этот закон предусматривает среди прочего рекомендацию Кабмину включить в Порядок бронирования военнообязанных возможность автоматического бронирования до 25% военнообязанных работников предприятий, включенных в клуб.

11 июня 2024 года зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешить бронирование работников предприятий в сфере автомобильного транспорта.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован ряд законопроектов, которые предусматривают введение экономического бронирования: когда при выполнении определенных условий (уплаты высших налогов или сборов, выплаты высших зарплат, отсутствия налоговой задолженности) предприятия или ФЛП смогут получать право на бронирование своих работников или самих себя.

Например, законопроект 11308 предусматривает автоматическое бронирование военнообязанных, которые официально трудоустроены или занимаются предпринимательской деятельностью и платят налоги не менее, чем размер минимальной зарплаты в Украине (8 000 гривен по состоянию на июнь 2024).

Зато законопроекты 11331 і 11332, предлагают предоставить возможность забронировать работника, за которого предприятие платит повышенный военный сбор в размере 20 400 гривен в месяц. К этим законопроектам уже появились альтернативные проекты, которые предусматривают модель с бронированием работников с зарплатой более 35 тысяч гривен или смешанную модель – 36 тысяч гривен зарплаты для наемного работника и 20 тысяч гривен военного сбора для ФЛП. В последнем случае ФЛП должно быть зарегистрировано дольше, чем полгода, а его ежемесячный доход превышать трехкратный размер сбора за бронирование военнообязанных, то есть более 61 200 гривен.

Какие плюсы и минусы экономического бронирования

Бронирование военнообязанных во время полномасштабной войны – это процесс поиска баланса между обороной и экономикой. Понятно, что без соответствующих налоговых поступлений мы не сможем финансировать армию, и одновременно без военной защиты и экономика, и страна в целом не будут существовать. Так где же здесь "золотая середина"?

Сегодня продолжается дискуссия между политиками и бизнесом о расширении возможностей для бронирования работников "некритических" предприятий или организаций при условии уплаты определенной суммы средств в бюджет страны.

Плюсы экономического бронирования, озвучены в публичной плоскости:

Экономическое бронирование позволит удержать на работе работников энергетической отрасли и может в дальнейшем удержать работников агропромышленного комплекса и транспорта (или даже способствовать притоку работников к ним – поскольку безработица в Украине все еще высока). Это обеспечит бесперебойную работу жизненно важных секторов экономики.

Бронирование тех, кто платит значительные налоги, позволит поддержать государственный бюджет в условиях войны. По информации председателя Комитета по вопросам экономической политики ВР, поступления в бюджет от экономического бронирования могли бы составлять около 200 миллиардов гривен в год (это примерно 1/8 от запланированных расходов на оборону и безопасность в 2024 году).

Возможность забронировать работников позволит предприятиям лучше прогнозировать свою деятельность, что будет способствовать инвестициям.

Негативные аспекты экономического бронирования:

Введение экономического бронирования выглядит несправедливо относительно военных, которые имели высокие зарплаты в гражданской жизни, а сейчас уже много месяцев рискуют своей жизнью на фронте без перспективы демобилизации.

Чрезмерное бронирование гражданских работников может привести к недостатку военнослужащих, что в свою очередь может негативно сказаться на обороноспособности страны.

Существует риск фиктивного трудоустройства и получения бронирования работниками, которые на самом деле не имеют важного значения для выживания определенного бизнеса. Похожую проблему продемонстрировала система "Шлях" для волонтеров, когда некоторые пользовались ею не для волонтерской деятельности, а чтобы уехать из страны и избежать мобилизации.

Почему экономическое бронирование может не сработать

Понятно, что для многих людей экономическая мобилизация является спасительной соломинкой, чтобы скрыть свой страх быть мобилизованным за рациональным аргументом "я нужнее в гражданской жизни". Однако, по нашему мнению, экономическое бронирование не решает имеющихся проблем на уровне государства, зато вызывает более мощные.

Во-первых, это решение может быть воспринято как несправедливое.

Индивидуальная экономическая мобилизация создает или закрепляет несколько линий раскола в обществе:

между гражданскими и военными, которые имели в гражданской жизни или имеют сейчас зарплату сверх суммы, которую нужно оплатить, чтобы забронироваться. Ведь нынешние военные не могут "выкупить" себя из армии, а значит, находятся в худших условиях относительно тех, кто 2 года избегал мобилизации и сейчас получит право избегать ее за деньги.

между гражданскими с зарплатой, которая позволяет претендовать на бронирование, и людьми с меньшей зарплатой. Такой конфликт станет питательной почвой для активизации нарратива о "войне для бедных" (ведь получается, что более бедный или менее ценный по мнению работодателя работник должен больше рисковать жизнью).

между работодателями, которые имеют достаточный доход для бронирования работников, и теми, кто имеет очень ограниченные ресурсы, в частности потому, что был вынужден релоцировать бизнес из зоны боевых действий, пострадал из-за обстрелов или по другим причинам.

В общем, такая система будет восприниматься (и уже воспринимается) как способ "покупки" отсрочки от военной службы, что подрывает моральный дух армии и общества.

Во-вторых, экономическое бронирование не позволит профинансировать мобилизацию.

По нашим расчетам, основанным на доступной публично информации (которая может быть неточной), дополнительные налоговые поступления от экономического бронирования не покроют мобилизационные потребности армии.

Так, потребность в новобранцах на 2024 год, по разным оценкам и заявлениям представителей власти, – от 100 до 500 тысяч человек. Чтобы мобилизовать 400 – 500 тысяч человек, по словам председателя бюджетного комитета Роксоланы Пидласой, нужно 322 миллиарда гривен дополнительных расходов на одежду, обучение, питание и денежное обеспечение (без учета расходов на оружие и технику). В то же время, по прогнозам авторов законодательных инициатив, от экономического бронирования бюджет дополнительно будет получать ежегодно 200 миллиардов гривен. Для того чтобы получить такую сумму поступлений, нужно забронировать более 800 тысяч человек.

При этом уже забронировано 565 тысяч мужчин из тех, кто потенциально может быть мобилизован (всего в Украине около 11,1 миллиона мужчин от 25 до 60 лет, которые потенциально могут быть мобилизованы. С учетом демобилизованных, лиц с инвалидностью, тех, кто имеет право на отсрочку, ориентировочный мобилизационный ресурс Украины составляет 5 миллионов мужчин по исследованию texty.org.

Сколько украинцев потенциально смогут воспользоваться возможностью экономического бронирования

По данным Минфина (Национальная стратегия доходов до 2030 года), зарплату более 20 тысяч гривен имеют 1,9 миллиона украинцев. Можно предположить, что чуть больше половины (то есть 1 миллион) из них мужчины (ведь уровень участия в рабочей силе мужчин исторически выше, чем женщин). Сколько из них теоретически могут быть мобилизованными? Если брать нижнюю границу мобилизационного потенциала и верхнюю оценку потребности в новобранцах, получается, что, например, 2023 года нужно было бы мобилизовать 10% тех, кто потенциально может пойти в армию.

Если бы мобилизация проводилась случайным образом (например, с помощью лотереи), из этой группы нужно было бы призвать 100 тысяч человек (10% от 1 миллиона). Если бы эти 100 тысяч человек захотели себя забронировать, поступления в государственный бюджет от повышенного военного сбора составили бы 24,5 миллиарда гривен или лишь 7,5% от ежегодной потребности по финансированию мобилизации 400 – 500 тысяч человек, упомянутых выше. Конечно, мы не учли другие факторы – например, что возможность экономического бронирования могут получить ФЛП, что с 1 миллиона людей с зарплатой более 20 тысяч гривен часть могут быть уже забронированы как ценные специалисты, а также что компании будут платить не только военный сбор, но и другие налоги, но даже такие простые расчеты показывают, что поступления от экономического бронирования не покрывают ранее озвученные мобилизационные потребности.

Структура диапазонов заработной платы по данным Пенсионного фонда Украины из Национальной стратегии доходов до 2030 года

В то же время возможность бронирования работников, которые платят большие налоги, может создать неравномерное распределение трудовых ресурсов, когда предприятия важных, но менее прибыльных отраслей (например, почтовые услуги, ритейл, легкая промышленность) будут вынуждены сократить деятельность или закрыться, зато все работники финансового сектора или IT будут забронированы.

В-третьих, это решение не будет устойчивым.

Экономическое бронирование не будет мотивировать новых людей присоединяться к армии, а наоборот даст законную возможность избежать мобилизации тем, кто имеет относительно высокий доход. Итак, количество тех, кого потенциально можно мобилизовать, уменьшится.

Поэтому довольно скоро у власти возникнет необходимость пересматривать категории забронированных и людей с отсрочкой и сокращать их. Вероятно, будут повышены и суммы, которые нужно оплатить, чтобы оставаться забронированными, а тех, кто не сможет их платить, мобилизуют. Это будет выглядеть как нарушение властью своего "обещания" – не мобилизовать тех, кто платит определенную сумму налогов (возможно, кто-то даже использует собственные сбережения, чтобы фиктивно устроиться на повышенную зарплату). Это снизит доверие к власти.

Квалификация людей в Силах обороны

При сквозном бронировании наиболее образованных и профессиональных украинцев Силы обороны могут столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров, тогда как война превращается в высокотехнологичную и требует овладения новыми видами оружия, техники, понимания принципов работы средств радиоэлектронной борьбы, использования дронов и тому подобное.

Итак, в противовес незначительному экономическому эффекту экономическое бронирование будет иметь значительное негативное влияние на Силы обороны, общество и доверие к государству.

Доверие упадет и у военных, которые не могут уволиться со службы в обмен на уплату налогов, и у людей с доходом меньше определенного уровня, и у работодателей, которые не могут позволить себе платить определенную сумму за ценных работников, и у тех людей, кто сначала подпадет под экономическую бронь, а затем будет мобилизован из-за увеличения дефицита людей в Силах обороны.

Итак, по нашему мнению, экономическое бронирование не сможет усилить Украину в ее противостоянии с Россией.

Поэтому мы предлагаем власти сосредоточиться на таких политиках:

Повышение мотивации присоединяться к армии. В опросе Info Sapiens по заказу Texty.org.ua среди главных причин сомнений потенциальные мобилизованные называют риск оказаться "на нуле" с плохой подготовкой или без нее, плохих командиров, недостаточное материальное обеспечение, неопределенность сроков службы. Государство может и должно решить эти проблемы.

Постоянство и предсказуемость подходов к призыву. Защита государства является обязанностью граждан. Поэтому нужно формировать в обществе мнение, что каждый должен быть готов стать в ряды ВСУ. Политика по обязательному обучению молодежи является правильным и логичным шагом. Однако не лишним будет обучение и взрослых, даже тех, кто сейчас забронирован или имеет отсрочку.

Обучение до мобилизации устранило бы еще один фактор избежания мобилизации. Сейчас путь в армию – это решение, которое почти невозможно изменить или отменить. Это отталкивает тех, кто не обязан мобилизоваться, но мог бы найти себя в одной из военных профессий, если бы имел шанс протестировать ее до подписания контракта с ВСУ. Итак, обучение не после, а до мобилизации для тех, кто имеет право на отсрочку, могло бы привлечь в ВСУ мотивированных добровольцев.

Усиление работы с женщинами, которые могли бы присоединяться к Силам обороны добровольно. Пока нет четкой процедуры, которая позволяет женщине попасть на желаемую должность в ВСУ. Конечно, украинское войско развивается, начав процедуру рекрутинга и отношений от воинских частей, но они не всегда работают, как надо. Женщины после соответствующего обучения могли бы заменить значительную часть мужчин на штабных должностях и на линии соприкосновения (поскольку полномасштабное вторжение продолжается более двух лет и не приближается к завершению, начинать обучение есть смысл даже сейчас, чтобы был запас кадров на будущее).

Квоты без привязки к уровню доходов для критических предприятий действуют уже сейчас. По нашему мнению, стоит сохранить практику такого бронирования.

Кроме этого, для поддержки деловой активности и соответственно налоговых поступлений следует осуществить известные и давно ожидаемые шаги: прекратить безосновательные проверки, изъятие имущества и блокирование деятельности предприятий, реформировать таможенные и налоговые органы и прочее. Ведь подавляющее большинство дел против бизнеса не доходит до суда – то есть такие действия правоохранителей негативно влияют на бизнес, но не улучшают положение потребителей или государства.

Наконец, и бизнесу, и государству стоит признать, что украинский рынок труда изменился навсегда. Итак, придется нанимать работников без нужных навыков и обучать их, больше привлекать женщин (в том числе тех, кто самостоятельно растит детей, а следовательно требует гибкого графика работы), людей старшего возраста и людей с инвалидностью (для этого может потребоваться переоборудование рабочих мест и пересмотр процессов).

Понятно, что все одновременно не могут воевать, однако распределение людей на военных и гражданских должно быть максимально прозрачным. Во-первых, общество должно понимать и принимать то, что люди, которые соответствуют определенным критериям, больше пользы принесут вне ВСУ (например, энергетики). Во-вторых, люди, которые в определенный момент окажутся в ВСУ, должны понимать, почему это произошло (например, потому что так выпал жребий) и что будет происходить после этого – как будет проходить обучение и служба, когда возможно будет демобилизоваться и тому подобное. Формирование этого понимания требует от власти качественной коммуникации с обществом, а не лозунгов о "справедливой мобилизации" (вряд ли кто-то может объяснить, что это означает на практике).

В течение 2022 – 2024 годов государство пыталось одновременно ответить на два основных вызова: обороноспособность (обеспечение достаточного количества военных для защиты страны) и экономическая стабильность (сохранение работоспособности государственных органов и предприятий).

Система бронирования военнообязанных в Украине претерпела значительные изменения в период с 2022 по 2024 годы, пытаясь догнать новые потребности как войска, так и гражданского сектора. Сначала бронирование применялось к государственным служащим, работникам силовых органов и критически важных предприятий. В 2023 – 2024 годах государство фактически ввело экономическое бронирование, поскольку, чтобы быть признанным критическим, предприятию стало достаточно соответствовать трем экономическим критериям.

Сегодня идет дискуссия о расширении экономического бронирования – то есть предоставление возможности бизнесу или ФЛП забронировать сотрудников или самих себя, оплатив определенную сумму в бюджет. По нашему мнению, эта идея не будет работать – собранных таким образом средств будет недостаточно для проведения мобилизации, но одновременно снизится мотивация военных и чувство социальной справедливости. К тому же экономическая мобилизация вряд ли будет устойчивой, поэтому те, кто ею воспользуются, через некоторое время будут чувствовать себя обманутыми, что снизит доверие к власти. Вместо этого власти нужно вести честный разговор с обществом (и в том числе с бизнесом) о том, как наиболее эффективно распределить человеческие и финансовые ресурсы таким образом, чтобы выиграть войну.