Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди пораженных объектов – торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.

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Что известно об атаке на Харьков

Около 13 часов россияне нанесли удары по Харькову. В городе насчитали около десятка взрывов. К сожалению, в результате атаки есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.

По состоянию на 14:09 сообщается о 14 раненых, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс, а также двое медиков, врач – в тяжелом состоянии.

Девять раненых в Салтовском районе, и шестеро в Немышлянском. Всего на данную минуту 15,

– написал мэр города Игорь Терехов.

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Предыдущая атака

Отметим, что это не первый воскресный удар по Харьковщине. Утром 1 сентября регион также находился под ударом. Собственно, первый взрыв прогремел в 11:12. Через почти 10 минут в городе прогремел еще один взрыв. Городские власти сообщили, что удар пришелся по городу Люботин Пострадали мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет.