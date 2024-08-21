Отменили ли тариф день-ночь

Сейчас основной тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт. Однако люди с двухзонными и трехзонными счетчиками платят по другим ценам.

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Соответственно тариф "день-ночь" для населения не отменяется, а начисление по нему будет происходить по-прежнему.

Какие тарифы сейчас

Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика

с 07:00 до 23:00 часов – 4,32 гривны за киловатт,

а 23:00 до 07:00 часов – 2,16 гривны за киловатт.

Тарифы "день-ночь" для трехзонных счетчиков