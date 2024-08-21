Чи скасували тариф день-ніч
Нині основний тариф на електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат. Проте люди із двозонними та тризонними лічильниками платять за іншими цінами.
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Відповідно тариф "день-ніч" для населення не скасовується, а нарахування за ним відбуватиметься як і раніше.
Які тарифи зараз
Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника
- з 07:00 до 23:00 години – 4,32 гривні за кіловат,
- а 23:00 до 07:00 години – 2,16 гривні за кіловат.
Тарифи "день-ніч" для тризонних лічильників
- з 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00 – коефіцієнт становить 1,5, ціна – 6,48 гривні за кіловат,
- з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – коефіцієнт 1, ціна – 4,32 гривні за кіловат,
- з 23:00 до 07:00 – коефіцієнт 0,4, ціна – 1,73 гривні за кіловат.