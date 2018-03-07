Отруєння Сергія Скрипаля: є дані про речовину, якою був отруєний російський екс-розвідник

Авторитетне британське видання The Guardian з'ясувало деталі отруєння у Великобританії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 30-річна донька Юлія.

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Їх обох доставили у реанімацію у критичному стані.

У Кремлі вже встигли відхреститись від причетності до цього отруєння, проте розслідувачі не відкидають, що у ньому таки є "російський слід".

Розслідуванням цієї справи уже зайнявся контртерористичний підрозділ поліції Великобританії.

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Тим часом видання The Guardian з посиланням на власні джерела повідомляє, що слідство припускає, що Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною.

Джерела видання зсилаються на результати медичних та хімічних досліджень. Проте, яка саме речовина могла бути використана, поки не відомо.

Sergei Skripal: does revenge for treason lie behind harm to ex-spy? https://t.co/EtqowsIh56 — The Guardian (@guardian) 7 березня 2018 р.

Хто такий Сергій Скрипаль? Він служив у ГРУ РФ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії.



У грудні 2004 року ФСБ Росії заарештувала його та звинуватила у державній зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



За даними ЗМІ, він був агентом розвідки, яка працює під прикриттям у Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Дмітрій Медведєв помилував Скрипаля, який на той час вже відсидів 5,5 років ув’язнення.



Згодом його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США та Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року.