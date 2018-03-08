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Назвали поліцейського, який також постраждав внаслідок отруєння шпигуна Скрипаля

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Правоохоронці й надалі проводять слідчі дії у та навколо будинку, в якому жив Сергій Скрипаль
Правоохоронці й надалі проводять слідчі дії у та навколо будинку, в якому жив Сергій Скрипаль / The Guardian

Поліцейським, який також постраждав внаслідок отруєння колишнього роcійського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, був сержант Нік Бейлі. Британський правоохоронець прибув одним із перших на місце інциденту та згодом потрапив до лікарні у критичному стані.

Як повідомляють британські ЗМІ, з посиланням на місцеву владу, чоловік перебуває у серйозному, але водночас задовільному стані.

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Крім того підкреслюється, що він уже може говорити та контактувати з іншими людьми.

Нік Бейлі, Скрипаль, Великобританія, Росія
Сержант британської поліції Нік Бейлі

До слова, наразі правоохоронці оточили могили Людмили та Сергія Скрипаля — дружина та донька російського розвідника, обидвоє померли за дивних обставин: від раку матки та від серцевої недостатності відповідно. Їх поховали у містечку Солсбері, де проживав останнім часом Сергій Скрипаль.

Скрипаль, Великобританія, отруєння, Росія
Могила Людмили Скрипаль у Солсбері

Нагадаємо, увечері 5 березня стало відомо, що в неділю, 4-го числа, було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду, та 30-річну жінку, яка з ним перебувала у той момент. Обидвох знайшли на лаві в одному із торгових центрів містечка Солсбері та вони наразі перебувають у реанімації у критичному стані.

Згодом з’ясувалося, що ще одна отруєна — Юлія Скрипаль, донька шпигуна. Офіційно про те, чим було отруєно екс-російського шпигуна не повідомлялося. Крім того, до лікарні з симптомами отруєння потрапили два британських поліцейських, які займаються розслідуванням інциденту.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія отруєння
Джерело: 24 Канал
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