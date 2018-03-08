Назвали полицейского, который также пострадал в результате отравления шпиона Скрипаля

Полицейским, который также пострадал в результате отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, был сержант Ник Бейли. Британский правоохранитель прибыл одним из первых на место инцидента и впоследствии попал в больницу в критическом состоянии.

Как сообщают британские СМИ, со ссылкой на местные власти, мужчина находится в серьезном, но одновременно удовлетворительном состоянии.

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Кроме того подчеркивается, что он уже может говорить и контактировать с другими людьми.



Сержант британской полиции Ник Бейли

К слову, сейчас правоохранители оцепили могилы Людмилы и Сергея Скрипаля — жены и дочери российского разведчика, обе умерли при странных обстоятельствах от рака матки и от сердечной недостаточности соответственно. Их похоронили в городке Солсбери, где проживал в последнее время Сергей Скрипаль.



Могила Людмилы Скрипаль в Солсбери

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в воскресенье, 4-го числа, были отравлены 66-летний бывший военный разведчик Сергей Скрипаль, которого в 2016 году в России осудили за госизмену, и 30-летняя женщина, которая с ним находилась в тот момент. Обох нашли на скамье в одном из торговых центров города Солсбери и они сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии.



Впоследствии выяснилось, что еще одна отравленная — Юлия Скрипаль, дочь шпиона. Официально о том, чем был отравлен экс-российский шпион не сообщалось. Кроме того, в больницу с симптомами отравления попали два британских полицейских, которые занимаются расследованием инцидента.