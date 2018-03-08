Отравление Скрипаля: бывший российский шпион и его дочь впали в кому

Бывший русский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых недавно отравили в Великобритании, сейчас находятся в коме.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим газом. Название самого химического соединения пока неизвестно. Правоохранители считают, что к этому инциденту причастна Россия.

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Отметим, что в кому также впал полицейский, который первым прибыл на место происшествия.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

"Если это нападение окажется результатом вражеской деятельности другого правительства, то люди той страны могут быть абсолютно уверены, что Великобритания эффективно отреагирует", – заверил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что в прошлом Скрипаль был офицером российской военной разведки. 12 лет назад его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. А в 2010-м передали Лондону в рамках "обмена шпионами".