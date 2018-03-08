Отруєння Скрипаля: колишній російський шпигун та його донька впали у кому

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія, яких нещодавно отруїли у Великобританії, зараз перебувають у комі.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела.

Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичним газом. Назва самої хімічної сполуки наразі невідома. Правоохоронці вважають, до цього інциденту причетна Росія.

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Зазначимо, що у кому також впав поліцейський, який першим прибув на місце події.

Сергій Скрипаль та його донька Юлія

"Якщо цей напад виявиться результатом ворожої діяльності іншого уряду, то люди тієї країни можуть бути абсолютно впевнені, що Великобританія ефективно відреагує", – запевнив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що у минулому Скрипаль був офіцером російської військової розвідки. 12 років тому його засудили за шпигунство на користь Великої Британії. А у 2010-му передали Лондону в рамках "обміну шпигунами".