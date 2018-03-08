11:04
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Отруєння Скрипаля: колишній російський шпигун та його донька впали у кому

1388 Читать новость на русском
Отруєння Скрипаля
Отруєння Скрипаля / Getty Images

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія, яких нещодавно отруїли у Великобританії, зараз перебувають у комі.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела.

Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичним газом. Назва самої хімічної сполуки наразі невідома. Правоохоронці вважають, до цього інциденту причетна Росія.

Читайте також: Він був у "списку" Путіна, – екс-капітан ГРУ про отруєння російського шпигуна у Британії

Зазначимо, що у кому також впав поліцейський, який першим прибув на місце події.

Сергій Скрипаль та його донька Юлія

"Якщо цей напад виявиться результатом ворожої діяльності іншого уряду, то люди тієї країни можуть бути абсолютно впевнені, що Великобританія ефективно відреагує", – запевнив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що у минулому Скрипаль був офіцером російської військової розвідки. 12 років тому його засудили за шпигунство на користь Великої Британії. А у 2010-му передали Лондону в рамках "обміну шпигунами".

Теги: Кримінальні новини Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія отруєння
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук