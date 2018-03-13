В России сообщили о судьбе их нервно-паралитических газов, которыми могли отравить Скрипаля

Россия уже давно уничтожила свои запасы нервно-паралитических веществ. Кроме того, выпуск "Новичка", которым, по утверждению Британии, был отравлен бывший военный разведчик Сергей Скрипаль, прекращен. Все было сделано согласно международных соглашений.

Такое заявление сделал ветеран спецслужб и представитель Совета Федерации Игорь Морозов, передает информационное агентство "РИА Новости".

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"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе и "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано согласно международных соглашений под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химического оружия", — отметил российский сенатор.

По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ, в том числе зарина и замана, Россия уничтожила в сентябре 2017 года, а производство химоружия прекратилось еще в 1990-е годы.

"Однако изготовление "Новичка" в подпольных условиях хотя и является опасным, но возможным. Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает", — подчеркнул он.

Кроме того, Морозов подчеркнул, что обвинения в адрес России по делу Скрипаля — часть спланированной атаки.

"За этим, скорее всего, пойдет высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у наших границ, а также подготовка к новым ударам коалиции по правительственным войскам Башара Асада", — констатировал представитель Совета Федерации.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или опосредованно. Следовательно, Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Британия будет готова приравнять отравление Скрипаля к применению силы на своей территории. В МИД России в свою очередь такие слова назвали "цирковым шоу" и "новыми сказками".

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.