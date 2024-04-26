Виновником ДТП является действующий председатель райгосадминистрации Броваров. Полиция подтвердила, что чиновник совершил аварию будучи пьяным. В отношении него открыто уголовное производство.

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Что известно об инциденте

Вечером 26 апреля в Броварах автомобиль влетел в толпу на пешеходном переходе. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших - ребенок.

Виновником ДТП стал председатель Броварского РГА Владимир Майбоженко. По сообщениям СМИ, он был в состоянии алкогольного опьянения. В сети публикуют видео с места инцидента, на которых можно разглядеть Майбоженко.

Видео с перехода, на котором произошло ДТП: смотрите видео

В полиции сообщили, что предварительно чиновник районной военной администрации проигнорировал красный сигнал светофора, в результате чего наехал на пешеходов. Проверка подтвердила, что водитель был пьян – проверка на прибор Драгер на содержание алкоголюс показала 2,31 промилле.

Полиция проверяет Майбоженко на содержание алкоголя: смотрите видео

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также на месте журналисты "Трибуны-Броваров" попытались взять комментарий у председателя райгосадминистрации, однако не получили никакого ответа.

Реакция власти

Вскоре появилась реакция председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко. Он заявил, что глава Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко будет уволен

Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего медицинская,

– написал он.

Руслан Кравченко отметил, что подобное поведение чиновника недопустимо и обратился к правоохранителям с просьбой в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Начальник Киевской ОГА настоял на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Он пообещал держать эту ситуацию "на личном контроле".