Винуватцем ДТП є чинний голова райдержадміністрації Броварів. Поліція підтвердила, що посадовець вчинив аварію будучи п'яним. Щодо нього відкрито кримінальне провадження, а Київська ОВА пообіцяла звільнити чоловіка.

Дивіться також У Києві вантажівка в'їхала в трамвай і повністю розтрощила кабіну: страшні фото ДТП

Що відомо про інцидент

Ввечері 26 квітня у Броварах автівка влетіла у натовп на пішохідному переході. У результаті аварії четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - дитина.

Винуватцем ДТП став голова Броварської РВА Володимир Майбоженко. За повідомленнями ЗМІ, він був у стані алкогольного сп'яніння. У мережі публікують відео з місця інциденту, на яких можна розгледіти Майбоженка.

Відео з переходу, на якому сталося ДТП: дивіться відео

У поліції повідомили, що попередньо посадовець районної військової адміністрації проігнорував червоний сигнал світлофору, внаслідок чого наїхав на пішоходів. Перевірка підтвердила, що водій був п'яний – перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголюс показала 2,31 проміле.

Поліція перевіряє Майбоженка на вміст алкоголю: дивіться відео

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Також на місці журналісти "Трибуни-Броварів" спробували взяти коментар у голови райдержадміністрації, однак не отримали жодної відповіді.

Реакція влади

Невдовзі з'явилася реакція голови Київської ОВА Руслана Кравченка. Він заявив, що очільника Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено

Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична,

– написав він.

Руслан Кравченко наголосив, що подібна поведінка посадовця неприпустима і звернувся до правоохоронців з прохання у найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Начальник Київської ОВА наполіг на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Він пообіцяв тримати цю ситуацію "на особистому контролі".