Собственно, 26 апреля Владимир Майбоженко влетел в толпу, травмировав четырех человек. Со ссылкой на Офис генпрокурора и Уголовный кодекс 24 Канал отвечает, предусматривает ли законодательство заключение за содеянное для чиновника.

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Какое наказание грозит для председателя Броварской РГА

Правоохранители задержали чиновника в соответствии с 208 статьей Уголовно-процессуального кодекса. Как утверждают в Офисе генпрокурора, соответствующие органы проводят первоочередные следственные действия.

Уголовное производство полиция открыла по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. А также лишение права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

В то же время известно, что Владимира Майбоженко уволят с должности главы районной государственной администрации. Об этом сообщил после задержания чиновника председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности, 3 взрослых и один ребенок,

– констатировал руководитель областной военной администрации.

С помощью специального прибора правоохранители зафиксировали, что уровень алкоголя в крови председателя РГА составлял после дорожно-транспортного происшествия 2,31 промилле. Согласно закону норма составляет 0,20 промилле.

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Журналисты 24 Канала заглянули в декларацию чиновника и выяснили, что автомобиль Volvo 90XC, на котором Майбоженко влетел в людей, стоит почти 2 миллиона гривен, 2018 года выпуска. Приобрел в собственность авто чиновник в 2019 году.

На машине Volvo броварской чиновник влетел в толпу / Фото Офиса генпрокурора

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По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, врачи делают все возможное, чтобы уберечь жизни четырех пострадавших в результате ДТП. Их доставили в Броварскую больницу.