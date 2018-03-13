Москва ответила на ультиматум Лондона из-за отравления Скрипаля

Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что Москва требует доступ к ядовитому веществу, которое было использовано против Скрипаля. Россия уже делала о нем запрос, но получила отказ.

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Глава МИД отметил, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия Лондон должен был обратиться в Москву и дать ей 10 дней на ответ.

Лавров добавил, что Москва потребовала доступ в связи с тем, что отравленная дочь Сергея Скрипаля Юлия является гражданкой России. Есть ли российский паспорт у Сергея Скрипаля, он не уточнил.

Напомним, 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанной Россией боевым нервно-паралитическим веществом. 13 марта США решили поддержать Британию, также Тереза Мэй договорилась с Президентом Франции Эммануэль Макрон сотрудничать в расследовании.