Це кому вони 24 години дають? – Захарова про ультиматум Британії

З ядерною державою нема чого розмовляти мовою ультиматумів і ставити дедлайн у 24 години.

Таку заяву зробила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Жодна людина не може вийти у парламент своєї країни і сказати: "Я даю Росії 24 години". Це що за розмова взагалі? Адже ще раз кажу – мова йде про Лондон, який є столицею ядерної держави. Кому це вони 24 години дають? На що вони дають 24 години?" – обурилася Захарова.

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Прес-секретар російського міністерства дозволила собі поставити під сумнів компетентність голови МЗС Великобританії Бориса Джонсона.

Для них нормально – вийти і почати лякати. Лякати не треба, не треба лякати,

– підкреслила Захарова.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. 13 березня у США вирішили підтримати Британію.

Глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.