Это кому они 24 часа дают? – Захарова об ультиматуме Британии
С ядерной державой нечего говорить на языке ультиматумов и ставить дедлайн в 24 часа.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
"Никто не может выйти в парламент своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще? Ведь еще раз говорю — речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?" — возмутилась Захарова.
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Пресс-секретарь российского министерства позволила себе поставить под сомнение компетентность главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.
Для них нормально — выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать,
— подчеркнула Захарова.
Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. 13 марта в США решили поддержать Великобританию.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.