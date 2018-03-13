Это кому они 24 часа дают? – Захарова об ультиматуме Британии

С ядерной державой нечего говорить на языке ультиматумов и ставить дедлайн в 24 часа.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Никто не может выйти в парламент своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще? Ведь еще раз говорю — речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?" — возмутилась Захарова.

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Пресс-секретарь российского министерства позволила себе поставить под сомнение компетентность главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Для них нормально — выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать,

— подчеркнула Захарова.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. 13 марта в США решили поддержать Великобританию.



Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.