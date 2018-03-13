Ультиматумом на ультиматум: МЗС Росії зробило ще одну погрозливу заяву в бік Великобританії

Якщо у Великобританії закриють пропагандистський телеканал "Russia Today" – жодне британське ЗМІ у Росії не працюватиме.

Таку заяву зробила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Жодний британський засіб масової інформації у нашій країні не працюватиме, якщо вони закриють "Russia Today", – сказала Захарова.

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Як відомо, медіарегулятор "Ofcom" заявив про можливість позбавлення російської телекомпанії "RT" ліцензії на мовлення у Великобританії.

Таку заяву було зроблено на тлі заяв офіційного Лондона про те, що є підозри, що за отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері стоїть Росія. Якщо ці заяви підтвердяться – медіарегулятор буже вживати заходів до російського ЗМІ.

"Ofcom" об'єднує свою роль регулятора мовлення з роллю держави. RT залишається важливим голосом в новинному просторі Великобританії, висвітлюючи вкрай важливі, але ігноровані події і думки, в тому числі багатьох депутатів і інших британських громадських діячів, які були відсторонені центральними ЗМІ від громадських дискусій", – так прокоментували заяву регулятора в RT.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. 13 березня у США вирішили підтримати Британію.

Глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.