Отруєння Скрипаля і дипломатична війна: чим ультиматум Британії небезпечний для Росії

Через вбивство російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля дипломатичний скандал між Великобританією та Росією може перерости в щось набагато небезпечніше. Британський уряд, який досі поводився в дусі "європейський традицій", тобто висловлював "велику стурбованість" та "ще більше занепокоєння", цього разу висунув Кремлю ультиматум.

До сьогоднішнього вечора російська влада має надати пояснення – яким чином отруйна речовина російського виробництва потрапила до Великої Британії? І, якщо ці пояснення не будуть переконливими та вичерпними, тоді... А що, власне, "тоді"?

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Слід зазначити, що ультиматум – це справді подія непересічна, навіть виключна. Мовою ультиматумів світові уряди не розмовляють один із одним уже із моменту закінчення Другої світової війни (за рідкісними винятками), а до того ультиматум зазвичай передував оголошенню війни. Згадаймо бодай ультиматум, висунутий Австро-Угорщиною Сербії після вбивства ерцгерцога Фердинанда – саме з нього почалася Перша світова. Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль, звісно, на ерцгерцога "не тягне", але й розлютилися британці, відверто кажучи, не через нього та не через його доньку, а насамперед через зухвалі дії російських спецслужб на британській території. Дії, які призвели до того, що постраждали пересічні піддані Її Величності: поліцейські, медики, навіть прості перехожі, яким не пощастило опинитися поблизу під час цього нападу.



Місце, де знайшли Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Солсбері. Внаслідок їхнього отруєння постраждало ще понад 20 осіб, які знаходились поруч із місцем застосування токсичної речовини. Фото: Getty Images

"Чєй туфля?"

Уряд жодної із країн, якщо він має надію, що його поважатимуть, насамперед, власні виборці, не може залишити подібне без найжорсткішої відповіді. Не відреагувати на загибель своїх мирних громадян на власній території від рук іноземних зайд, які вчиняють "розборки" в чужій хаті так, що гинуть хазяї цієї хати – це означає розписатися у власному безсиллі та власній нікчемності. Відреагувати занадто м'яко – те ж саме. Навіть, якби прем'єр Її Величності Тереза Мей і схотіла б "спустити справу на гальмах" – їй би просто не дали цього зробити, тож її рішучий виступ перед парламентом, її ультиматум Росії та відкликання з Москви британського посла – це цілком логічні та необхідні дії. Нагадаємо, що її видатна попередниця, Маргарет Тетчер, свого часу так само висунула ультиматум Аргентині, після чого почалася швидка та розгромна для аргентинців війна за Фолклендські острови.



Великобританія вже просто не може дати задній хід справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, бо це дозволить Путіну безкарно вчиняти нові злочини на території Сполученого Королівства

За кілька днів після замаху на життя Скрипаля та його доньки британські фахівці ідентифікували засіб, за допомогою якого було вчинено напад: це нервово-паралітичний газ, бойова отруйна речовина з російської серії "Новачок", яку ще за часів СРСР почали виробляти саме на російській території і яка вважається однією з найнебезпечніших отруйних речовин у світі. Тобто, сумніву в тому, що газ цей має російське походження, вже немає. Тепер уряд Великої Британії вимагає, аби Кремль до вечора вівторка надав офіційне пояснення – але не Британії, а міжнародній комісії ООН із заборони хімічної зброї – яким чином цей газ, вироблений на російському підприємстві, потрапив на Британські острови? В разі ненадання таких пояснень або у випадку, якщо ці пояснення будуть непереконливими, вбивство Скрипаля буде розцінюватися британським урядом як збройний напад на Великобританію.

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Росія запевняє, що повністю знищила всі запаси нервово-паралітичного газу "Новачок", тому версії про його використання для спроби вбивства Скрипаля нібито безпідставні

Війна чи не війна?

А оце вже більше, ніж серйозно. Збройний напад – це або терористична загроза з боку цілком конкретної держави, або ж початок бойових дій. В обох випадках автоматично має вступити в силу славетний 5-й параграф Уставу НАТО, відомий, як "один за всіх та всі за одного": збройний напад на будь-яку державу-учасницю Північноатлантичного альянсу розцінюється, як напад на весь альянс. Тобто, в найгіршому випадку, через вбивство екс-агента Росія може опинитися в стані війни з НАТО. Звичайно, це найгірший сценарій – але, варто підкреслити, ймовірний.

Інші варіанти британської (та натівської) відповіді теж можуть виявитися вкрай "болючими". Можливий бойкот британцями, а також низкою інших країн Чемпіонату світу з футболу – це, насправді, просто "квіточки": не буде того мундіалю, "вмокнуть" учергове російських пихатих шибеників мордяками в багнюку... але це все – удар по іміджу, не по пиці. А от арешт банківських рахунків та майна російських "ключових" олігархів (починаючи з Абрамовича), які за останні роки поналетіли до Лондону, наче мухи на мед; жорсткі, в тому числі й так звані "сировинні" санкції проти Росії; а може й відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT – все це може виявитися набагато страшнішим. За минулі роки всі вже встигли переконатися, що "гібридна війна" – це саме війна, і її ведення фінансовою та економічною "зброєю" зазвичай виявляється чи не руйнівнішим для тієї чи іншої держави, аніж війна за допомогою конвенційної зброї...

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До закінчення терміну цього ультиматуму залишається не так вже й багато часу. Проте, зараз можна з великою часткою ймовірності уявити собі, що Кремлю просто немає чим відповісти на нього. Були зареєстровані спроби "тихо домовитися" – коли якісь незрозумілі "емісари з Москви" намагалися пояснити британським спецслужбам, що замах на Сергія Скрипаля та його доньку – це, мовляв, аж ніяк не офіційний "захід", а лише помста неназваних "колишніх керівників ГРУ", яку вони провели ледве не власним коштом. Були розповсюджені ідіотські "відмазки" в Інтернеті: від "це зробила українська СБУ, аби звинуватити Росію" й до "інші розвідки чинять так само". Була почута відповідь офіційної представниці російського МЗС Марії Захарової, яка назвала виступ Терези Мей перед британським парламентом "цирковою виставою". І була почута відповідь самого Володимира Путіна – відмазка, яка вказує на те, що він взагалі не володіє цією ситуацією та намагається виграти трохи часу. Дослівно:

Ви там розберіться в себе, а потім ми з вами будемо це обговорювати.



Путін доволі саркастично та цинічно прокоментував отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, порадивши британцям спочатку "розібратися у себе" щодо цієї трагедії

Що ж, судячи з ультиматуму, "в себе" британці вже розібрались, і швидко. А от обговорювати інцидент із Путіним вони наміру не мають: або Росія надає вичерпні пояснення, або вони вважають це збройним нападом на Великобританію, країну-постійного члена Ради Безпеки ООН, країну-члена НАТО і країну, яка має четвертий у світі за розмірами ядерний потенціал.

Що з того вийде? Швидше за все, вже ввечері дізнаємося.

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Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.