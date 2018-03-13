Отравление Скрипаля и дипломатическая война: чем ультиматум Британии опасен для России

Из-за убийства российского экс-шпиона Сергея Скрипаля дипломатический скандал между Великобританией и Россией может перерасти в нечто гораздо опаснее. Британское правительство, которое до сих пор вело себя в духе "европейский традиций", то есть высказывало "большую обеспокоенность" и "еще большее беспокойство", на этот раз выдвинуло Кремлю ультиматум.

До сегодняшнего вечера российские власти должны предоставить объяснения – каким образом ядовитое вещество российского производства попало в Великобританию? И, если эти объяснения не будут убедительными и исчерпывающими, тогда... А что, собственно, "тогда"?

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Следует отметить, что ультиматум – это действительно событие нерядовое, даже исключительное. Языком ультиматумов мировые правительства не разговаривают друг с другом уже с момента окончания Второй мировой войны (за редкими исключениями), а до того ультиматум обычно предшествовал объявлению войны. Вспомним хотя бы ультиматум, выдвинутый Австро-Венгрией Сербии после убийства эрцгерцога Фердинанда – именно с него началась Первая мировая. Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, конечно, на эрцгерцога "не тянет", но и разозлились британцы, откровенно говоря, не из-за него и не из-за его дочери, а, прежде всего, из-за дерзких действий российских спецслужб на британской территории. Действия, которые привели к тому, что пострадали рядовые подданные Ее Величества: полицейские, медики, даже простые прохожие, которым не повезло оказаться поблизости во время этого нападения.



Место, где нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. В результате их отравления пострадали еще более 20 человек, которые находились рядом с местом применения токсичного вещества. Фото: Getty Images

"Чей туфля?"

Правительство ни одной из стран, если оно имеет надежду, что его будут уважать, прежде всего, собственные избиратели, не может оставить подобное без жесточайшего ответа. Не отреагировать на гибель своих мирных граждан на собственной территории от рук иностранных захватчиков, которые совершают разборки в чужом доме так, что гибнут хозяева этого дома – это значит расписаться в собственном бессилии и собственной никчемности. Отреагировать слишком мягко – то же самое. Даже, если бы премьер Ее Величества Тереза Мэй и захотела бы "спустить дело на тормозах" – ей бы просто не дали этого сделать, поэтому ее решительное выступление перед парламентом, ее ультиматум России и отзыв из Москвы британского посла – это вполне логичные и необходимые действия. Напомним, что ее великая предшественница, Маргарет Тэтчер, в свое время так же выдвинула ультиматум Аргентине, после чего началась быстрая и разгромная для аргентинцев война за Фолклендские острова.



Великобритания уже просто не может дать задний ход делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, потому что это позволит Путину безнаказанно совершать новые преступления на территории Соединенного Королевства

Через несколько дней после покушения на жизнь Скрипаля и его дочери британские специалисты идентифицировали средство, с помощью которого было совершено нападение: это нервно-паралитический газ, боевое отравляющее вещество из российской серии "Новичок", которое еще во времена СССР начали производить именно на российской территории и которое считается одним из самых опасных ядовитых веществ в мире. То есть, сомнений в том, что этот газ имеет российское происхождение, уже нет. Теперь правительство Великобритании требует, чтобы Кремль до вечера вторника предоставил официальное объяснение – но не Британии, а международной комиссии ООН по запрещению химического оружия – каким образом этот газ, произведенный на российском предприятии, попал на Британские острова? В случае непредоставления таких пояснений или в случае, если эти объяснения будут неубедительными, убийство Скрипаля будет расцениваться британским правительством как вооруженное нападение на Великобританию.

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Россия уверяет, что полностью уничтожила все запасы нервно-паралитического газа "Новичок", поэтому версии о его использовании для попытки убийства Скрипаля якобы безосновательны

Война или не война?

А вот это уже более, чем серьезно. Вооруженное нападение – это или террористическая угроза со стороны вполне конкретного государства, или же начало боевых действий. В обоих случаях автоматически должен вступить в силу знаменитый 5-й параграф Устава НАТО, известный, как "один за всех и все за одного": вооруженное нападение на любое государство-участника Североатлантического альянса расценивается как нападение на весь Альянс. То есть, в худшем случае, из-за убийства экс-агента Россия может оказаться в состоянии войны с НАТО. Конечно, это худший сценарий – но, стоит подчеркнуть, вероятный.

Другие варианты британского (и натовского) ответов тоже могут оказаться крайне "болезненными". Возможный бойкот британцами, а также рядом других стран Чемпионата мира по футболу – это, на самом деле, просто "цветочки": не будет того мундиаля, "мокнут" в очередной раз российских напыщенных пакостников мордяками в грязь... но это все – удар по имиджу, не по морде. А вот арест банковских счетов и имущества российских "ключевых" олигархов (начиная с Абрамовича), которые за последние годы поналетели в Лондон, словно мухи на мед; жесткие, в том числе и так называемые "сырьевые" санкции против России; а может и отключение России от международной банковской системы SWIFT – все это может оказаться гораздо страшнее. За прошедшие годы все уже успели убедиться, что "гибридная война" – это именно война, и ее ведение финансовым и экономическим "оружием" обычно оказывается едва ли не разрушительнее для того или иного государства, чем война с помощью конвенционного оружия...

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До окончания срока этого ультиматума остается не так уж и много времени. Однако, сейчас можно с большой долей вероятности представить себе, что Кремлю просто нечем ответить на него. Были зарегистрированы попытки "тихо договориться" – когда какие-то непонятные "эмиссары из Москвы" пытались объяснить британским спецслужбам, что покушение на Сергея Скрипаля и его дочь – это, мол, отнюдь не официальное "нападение", а лишь месть неназванных "бывших руководителей ГРУ", которую они провели чуть ли не за свой счет. Были распространены идиотские "отмазки" в Интернете: от "это сделала украинская СБУ, чтобы обвинить Россию" и "другие разведки поступают так же". Был услышан ответ официального представителя российского МИД Марии Захаровой, которая назвала выступление Терезы Мэй перед британским парламентом "цирковым представлением". И был услышан ответ самого Владимира Путина – отмазка, которая указывает на то, что он вообще не владеет этой ситуацией и пытается выиграть немного времени. Дословно:

Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать.



Путин довольно саркастично и цинично прокомментировал отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, посоветовав британцам сначала "разобраться у себя" по поводу этой трагедии

Что же, судя по ультиматуму, "у себя" британцы уже разобрались, и быстро. А вот обсуждать инцидент с Путиным они не намерены: либо Россия дает исчерпывающие объяснения, либо они считают это вооруженным нападением на Великобританию, страну-постоянного члена Совета Безопасности ООН, страну-члена НАТО и страну, которая имеет четвертый в мире по величине ядерный потенциал.

Что из этого получится? Скорее всего, узнаем уже вечером.

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Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.