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Великобритания призывает своих союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России – СМИ

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Великобритания призывает своих союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России
Великобритания призывает своих союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России / Фото из открытых источников

В Великобритании представители власти призывают своих союзников отказаться от визита в Россию на Чемпионат мира 2018 года.

Об этом сообщает The Times.

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По информации источников издания, к этой акции могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония.

Решение отказаться от поездки в Россию принято после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб. Кроме того, в Великобритании опасаются проявления военной агрессии со стороны России, и в частности предполагают, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен вмешаться в работу НАТО.

Напомним, что в прошлом Скрипаль был офицером российской военной разведки. 12 лет назад его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. А в 2010-м передали Лондону в рамках "обмена шпионами". 4 марта 2018 года в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена ​​и его 30-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Владимир Путин НАТО Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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