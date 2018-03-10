Великобританія закликає своїх союзників бойкотувати ЧС-2018 у Росії, – ЗМІ
У Великобританії представники влади закликають своїх союзників відмовитися від візиту в Росію на Чемпіонат світу 2018 року.
Про це повідомляє The Times.
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За інформацією джерел видання, до цієї акції можуть приєднатися політики і офіційні особи таких країн, як Польща, Австралія і Японія.
Рішення відмовитися від поїздки в Росію прийнято після повідомлень про напад на екс-полковника запасу ГРУ Сергія Скрипаля, засудженого в 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб. Крім того, у Великобританії побоюються прояви військової агресії з боку Росії, і зокрема припускають, що президент Російської Федерації Володимир Путін має намір втрутитися в роботу НАТО.
Нагадаємо, що у минулому Скрипаль був офіцером російської військової розвідки. 12 років тому його засудили за шпигунство на користь Великої Британії. А у 2010-му передали Лондону в рамках "обміну шпигунами". 4 березня 2018 року у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 30-річна донька Юлія. Їх обох доставили у реанімацію у критичному стані.
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