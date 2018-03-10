Скрипаля та його доньку, ймовірно, отруїли у власному будинку, – The Telegraph
У британських ЗМІ з'явилася інформація, що колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку, ймовірно, отруїли у власному будинку.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Telegraph.
Читайте також: Отруєння екс-розвідника Скрипаля: у Британії пригрозили відповіддю на атаку
"Співробітник поліції Нік Бейлі, який також перебуває в критичному стані в лікарні, постраждав після того, як відвідав будинок Скрипаля в Солсбері", – пише видання.
Зазначається, що полісмен Бейлі був одним із перших поліцейських, який відвідав буднок Скрипаля через кілька годин після того, як екс-співробітника ГРУ і його доньку знайшли непритомними.
Інформація про отруєння Бейлі у будинку Скрипаля може означати, що і екс-офіцер ГРУ зі своєю донькою, ймовірно, були отруєні у власному будинку, а не у результаті нападу на вулиці, як вважалося раніше,
– стверджує The Telegraph.
Як раніше повідомлялося, колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною. Наразі, поліція та служби безпеки будуть вивчати, як саме було використано нервово-паралітичну речовину.
Зазначається, що речовина "найбільш токсична, якщо використовувати аерозоль, причому ефект від цього є негайним".
Нагадаємо, що у минулому Скрипаль був офіцером російської військової розвідки. 12 років тому його засудили за шпигунство на користь Великої Британії. А у 2010-му передали Лондону в рамках "обміну шпигунами". 4 березня 2018 року у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 30-річна донька Юлія. Їх обох доставили у реанімацію у критичному стані.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00