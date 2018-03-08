Отруєння екс-розвідника Скрипаля: у Британії пригрозили відповіддю на атаку

У МВС Великобританії заявили, що мають план відповіді на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 30-річна донька Юлія. Їх обох доставили у реанімацію у критичному стані.

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Станом на ранок 8 березня вони перебувають у стані коми, а у поліції Лондона підтвердили, що Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною.

Тим часом у МВС Великобританії зробили гучну заяву про те, що мають план відповіді на атаку проти колишнього російського розвідника.

Про це журналістам заявила міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд.

Вона зазначила, що цей план може бути введений в дію після того, як стануть відомі всі факти.

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Окрім Сергія Скрипаля та його доньки постраждав також поліцейський, який першим прибув на виклик. За словами міністра, він перебуває у важкому стані, хоча спочатку "він не був таким серйозним".

Вона подякувала усім, хто продовжує займатись цієї справою, попри її очевидну небезпеку.

I want to express my heartfelt thanks to the emergency services for their bravery and professionalism in continuing to deal with the incident in Salisbury. My thoughts are with all those affected, including the police officer who is being treated in hospital. — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) 7 березня 2018 р.

Хто такий Сергій Скрипаль? Він служив у ГРУ РФ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії.



У грудні 2004 року ФСБ Росії заарештувала його та звинуватила у державній зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



За даними ЗМІ, він був агентом розвідки, яка працює під прикриттям у Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Дмітрій Медведєв помилував Скрипаля, який на той час вже відсидів 5,5 років ув’язнення.



Згодом його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США та Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року.