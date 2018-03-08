Отравление экс-разведчика Скрипаля: в Британии пригрозили ответом на атаку
В МВД Великобритании заявили, что имеют план ответа на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
4 марта в городе Солсбери, что на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 30-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
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По состоянию на утро 8 марта они находятся в состоянии комы, а в полиции Лондона подтвердили, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом.
Между тем в МВД Великобритании сделали громкое заявление о том, что имеют план ответа на атаку против бывшего российского разведчика.
Об этом журналистам заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.
Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.
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Кроме Сергея Скрипаля и его дочери пострадал также полицейский, который первым прибыл на вызов. По словам министра, он находится в тяжелом состоянии, хотя сначала "оно не было таким серьезным".
Она поблагодарила всех, кто продолжает заниматься этим делом, несмотря на ее очевидную опасность.
Кто такой Сергей Скрипаль? Он служил в ГРУ РФ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.
В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.
По данным СМИ, он был агентом разведки, работающей под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который к тому времени уже отсидел 5,5 лет заключения.
Впоследствии его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.