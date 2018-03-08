Отравление экс-разведчика Скрипаля: в Британии пригрозили ответом на атаку

В МВД Великобритании заявили, что имеют план ответа на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

4 марта в городе Солсбери, что на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена ​​и его 30-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

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По состоянию на утро 8 марта они находятся в состоянии комы, а в полиции Лондона подтвердили, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом.

Между тем в МВД Великобритании сделали громкое заявление о том, что имеют план ответа на атаку против бывшего российского разведчика.

Об этом журналистам заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

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Кроме Сергея Скрипаля и его дочери пострадал также полицейский, который первым прибыл на вызов. По словам министра, он находится в тяжелом состоянии, хотя сначала "оно не было таким серьезным".

Она поблагодарила всех, кто продолжает заниматься этим делом, несмотря на ее очевидную опасность.

I want to express my heartfelt thanks to the emergency services for their bravery and professionalism in continuing to deal with the incident in Salisbury. My thoughts are with all those affected, including the police officer who is being treated in hospital. — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) 7 березня 2018 р.

Кто такой Сергей Скрипаль? Он служил в ГРУ РФ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.



В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



По данным СМИ, он был агентом разведки, работающей под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который к тому времени уже отсидел 5,5 лет заключения.



Впоследствии его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.