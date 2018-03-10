Скрипаля и его дочь, вероятно, отравили в собственном доме, – The Telegraph

В британских СМИ появилась информация, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, вероятно, отравили в собственном доме.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Telegraph.

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"Сотрудник полиции Ник Бейли, который также находится в критическом состоянии в больнице, пострадал осле того, как посетил дом Скрипаля в Солсбери", – пишет издание.

Отмечается, что полицейский Бейли был одним из первых полицейских, который посетил дом Скрипаля через несколько часов после того, как экс-сотрудника ГРУ и его дочь нашли без сознания.

Информация об отравлении Бейли в доме Скрипаля может означать, что и экс-офицер ГРУ со своей дочерью, вероятно, были отравлены в собственном доме, а не в результате нападения на улице, как считалось ранее,

– утверждает The Telegraph.

Как ранее сообщалось, бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом. Сейчас полиция и службы безопасности будут изучать, как было использовано нервно-паралитическое вещество.

Отмечается, что вещество "наиболее токсично, если использовать аэрозоль, причем эффект от этого немедленный".

Напомним, что в прошлом Скрипаль был офицером российской военной разведки. 12 лет назад его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. А в 2010-м передали Лондону в рамках "обмена шпионами". 4 марта 2018 в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена ​​и его 30-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.