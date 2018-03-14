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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Отруєння Скрипаля: Великобританія висилає російських дипломатів і не хоче бачити Лаврова

15:07, сьогодні 3907 Читать новость на русском

Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей, виступаючи перед британським парламентом.

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"Відповідно до Віденської конвенції ми висилаємо з країни 23 дипломатів, які були визначені як російські розвідники. Вони мають тиждень, щоб залишити країну", – сказала Мей

Йдеться про людей, які, за даними Великобританії, працюють на російську розвідку.

"За допомогою цієї висилки ми на роки зруйнуємо можливості російської розвідки в Великобританії", – заявила Мей.

Також Великобританія вирішила заморозити всі заплановані контакти з Росією на вищому рівні. Скасовується візит глави російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова в Лондон. Також офіційний Лондон оголосив бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики Новини Росії Тереза Мей Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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