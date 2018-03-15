Россию в отравлении Скрипаля совместно обвинили США, Великобритания, Франция и Германия

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность за это событие.

Об этом говорится в заявлении лидеров четырех государств, опубликованном на сайте правительства Германии.

Так, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза ​​Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что военное нервно-паралитическое вещество "Новичок", разработанное в России, впервые после Второй мировой войны было использовано для нападения в Европе.

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"Это нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности", – отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры четырех государств отметили, что Британия подробно разъяснила своим партнерам, что ответственность за это нападение скорее всего будет нести Россия. Они поддерживают оценку Британии о том, что Россия не предоставила истинного альтернативного объяснения по делу Скрипаля.

Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери,

– говорится в заявлении.

Также отмечается, что Россия должна полностью раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (OPCW).

"Наши опасения усиливаются в условиях прошлых случаев безответственного поведения России в других сферах. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности как члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность", призвали Трамп, Мэй, Макрон и Меркель.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. 12 марта Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта предоставить объяснения в связи с инцидентом.