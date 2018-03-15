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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Росію в отруєнні Скрипаля спільно звинуватили США, Великобританія, Франція та Німеччина

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Росія відповідальна за отруєння Скрипаля
Росія відповідальна за отруєння Скрипаля / Фото з вільних мереж

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля додатково вказує на її відповідальність за цю подію.

Про це мовиться в заяві лідерів чотирьох держав, опублікованій на сайті уряду Німеччини.

Так, президент США Дональд Трамп, прем’єр Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон наголосили, що військову нервово-паралітичну речовину "Новичок", розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни було використано для нападу в Європі.

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"Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує всій нашій безпеці", – наголошується в заяві.

Окрім того, лідери чотирьох держав зазначили, що Британія докладно роз’яснила своїм партнерам, що відповідальність за цей напад швидше за все нестиме Росія. Вони підтримують оцінку Британії про те, що Росія не надала правдивого альтернативного пояснення у справі Скрипаля.

Відмова Росії відповісти на законні питання уряду Сполученого Королівства є додатковим доказом її відповідальності. Ми закликаємо Росію прокоментувати будь-які питання, пов'язані з нападом у Солсбері,
– мовиться в заяві.

Також наголошується, що Росії повинна повністю розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї (OPCW).

"Наші побоювання посилюються в умовах минулих випадків безвідповідальної поведінки Росії в інших сферах. Ми закликаємо Росію виконати свої обов'язки члена Ради Безпеки ООН, підтримувати міжнародний мир і безпеку", закликали Трамп, Мей, Макрон та Меркель.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. 12 березня Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєний розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня надати пояснення у зв'язку з інцидентом.

Теги: Новини Росії Великобританія Новини політики Новини США Отруєння Сергія Скрипаля Тереза Мей Ангела Меркель Дональд Трамп Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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