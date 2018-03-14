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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Клімкін: Сподіваюся, отруєння Скрипаля стане справжнім сигналом тривоги для Заходу

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / Фото з відкритих мереж

Україна повністю солідарна із Великобританією та сподівається, що отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері стане сигналом тривоги для Заходу і призведе до рішучої відповіді РФ у зв'язку з її нехтуванням міжнародних законів і норм.

Про це у своєму зверненні зазначив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Financial Times.

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Це (отруєння Скрипаля – "24") стає схожим на справжній сигнал тривоги для Заходу, і я сподіваюся, що це дійсно правда. Однак Захід тепер повинен відповісти так, щоб Росія відчула наслідки за свої дії, – прокоментував український дипломат.

Клімкін запевнив, що Україна приєднується до Великобританії та її союзників, "наполягаючи на жорсткій відповіді міжнародної спільноти, яка живе за правилами, а також наголосив, що "Кремль порушує міжнародні кордони і правила, та немає ніяких меж, які зупинили б Росію у переслідуванні власних інтересів, якщо вона вважає, що може залишитися безкарною", йдеться у публікації.

На думку високопосадовця, бойкот Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у Росії, є одним із "покарань", які може використати міжнародне співтовариство проти Володимира Путіна.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.

У свою чергу, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Сьогодні, 14 березня, стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини України Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики Новини Росії Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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