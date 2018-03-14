Сарказм, презирство та зневага, – Тереза Мей звинуватила Росію у отруєнні Скрипаля

Британська прем’єр Тереза Мей заявила, що Реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад. Окрім того, за її словами, Росія незаконно застосувала хімічну зброю не території іноземної держави.

Відповідну заяву Тереза Мей зробила під час виступу у парламенті, повідомляє УНІАН.

"Вони поставилися до застосування військового нервово-паралітичного агента в Європі з сарказмом, презирством і зневагою. Тому не можна зробити іншого висновку, ніж той, що Росія винна у спробі вбивства Скрипаля і його дочки, а також у загрозі життю інших британських громадян у Солсбері, зокрема поліцейського Ніка Бейлі. Це є незаконним застосуванням сили з боку Росії проти Великобританії. І як я вже казала, це відбулося на тлі російської агресії в Європі і за її межами", – заявила Тереза Мей

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Також британський прем’єр наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що "Росія незаконно застосувала хімічну зброю", яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Варто додати, що у середу, 14 березня, о 21:00 годині за київським часом відбудеться засіданні Ради безпеки ООН. Відтак на цьому засіданні Британія планує підняти питання про те, чи знищила Росія свою хімічну зброю.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.



В свою чергу, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.



Сьогодні, 14 березня, стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.