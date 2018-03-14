Нова війна: до чого може призвести ігнорування Росією ультиматуму Терези Мей

Кремль зробив надзвичайно велику помилку, проігнорувавши британський ультиматум.

Опівночі 13 березня сплив термін, який Велика Британія надала Росії, щоб та пояснила ситуацію з замахом на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

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Наразі Москва не дала жодних пояснень. За інформацією офіційного Лондона, Скрипаль та його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною, яка була розроблена в Росії і яка має військове призначення. Особливістю цієї отрути є те, що вона складається з двох речовин, кожна з яких окремо від іншої не становить небезпеки для життя людини, але разом є дуже небезпечними. За інформацією британців, ця отрута була розроблена у рамках російської програми "Новачок".

Оскільки Кремль так і не надав пояснень, сьогодні, 14 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей збирає Раду Національної безпеки. З огляду на це, можна зробити декілька висновків.

Перш за все, після отруєння Скрипаля та смерті у Лондоні Миколи Глушкова – друга та соратника Бориса Березовського, якого було знайдено мертвим зі слідами задушення на шиї у вівторок – політика Великої Британії стане більш жорсткою по відношенню до Росії. Лондон не пробачить Москві того, що Кремль дозволяє собі вбивати людей на території Великої Британії — знову.

По-друге, є підстави вважати, що сьогодні у Великій Британії ухвалять рішення про запровадження нових санкцій проти Росії. Швидше за все, передусім це будуть економічні санкції, що стосуватимуться проти окремих фізичних осіб із найближчого оточення Путіна. Також можуть бути скасовані візи для росіян, які причетні до діяльності спецслужб та військового апарату РФ, а також ускладнено процедури отримання віз громадянами Росії.

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Третій момент — нові санкції проти тих росіян, які мають нерухомість та рахунки у Великій Британії. З високою ймовірністю такі санкції будуть запроваджені, що ускладнить відносини Путіна з олігархами. Така ситуація напередодні президентських виборів в РФ також може сприяти деякому падінню його рейтингу, проте, звісно, це не вплине на їхній результат.

Крім того, варто звернути увагу і на наміри Британії бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який має відбутися у РФ. Не можна виключати, що якщо Лондон на це піде, до нього приєднається ціла низка країн світу, які просто не приїдуть до Росії. Таким чином, відбудеться посилення образу країни-ізгоя. Це, своєю чергою, буде бити по амбіціях Кремля, який називає Росію супердержавою.

Загалом, які б рішення не ухвалила Рада національної безпеки Великої Британії, очевидним є той факт, що сьогодні Лондон відкриває новий фронт проти Росії. І можна не сумніватися, що вона буде успішною на цьому фронті. Якщо повернутися до історії, то в перші місяці Другої світової війни тільки Черчилль вимагав битися з фашистами до останнього подиху. Тоді його не розуміли і відверто зневажали. Але у 1945 році саме Черчилль став одним з великих переможців над німецьким фашизмом. І саме він розгледів усю небезпеку сталінізму та радянського комунізму. Про це варто пам'ятати.

Переконаний, що сьогодні Тереза Мей має усі шанси стати "Черчиллем у спідниці". Правда, вже на фронті боротьби з Росії. Проте, немає різниці, де зароджується новий фашизм. Задача цивілізованих країн дати такому явищу гідний опір та перемогти його, щоб він не знищив те, що будувалося століттями.

Джерело: ТСН

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