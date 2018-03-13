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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Меркель різко відреагувала на причетність Росії до отруєння Скрипаля

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Меркель підтримала вимоги Лондона до Москви через отруєння Скрипаля
Меркель підтримала вимоги Лондона до Москви через отруєння Скрипаля / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дуже серйозно сприймає звинувачення Великобританії на адресу Росії через отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля.

Про це повідомив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає "DW".

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Зазначається, що Ангела Меркель провела телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Терезою Мей, під час якої різко засудила отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері.

За словами Зайберта, канцлер рішуче засудила цей напад та серйозно сприймає оцінку британського уряду з питання про відповідальність Росії за цей напад.

"Росія повинна надати швидкі відповіді на виправдані запитання уряду Великобританії та виконати вимогу щодо повного та негайного розкриття інформації про відповідну програму розробки хімічної зброї перед Організацією із заборони хімічної зброї", – наголосила Меркель.

Окрім того, німецька канцлер і британська прем'єр-міністр домовилися підтримувати тісні контакти і обговорити ситуацію з союзниками та європейськими партнерами.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. У МЗС Росії такі слова назвали "цирковим шоу" та "новими казками".

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Тереза Мей Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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